Tsaralàlana – Un immeuble prend feu

Le cœur de Tsaralàlana a été secoué par un incendie hier après-midi. L’intervention des pompiers s’est avérée difficile.

Panique en plein Tsaralalàna. Un immeuble a pris feu hier après – midi, vers 15h 30. L’incendie s’est déclaré au troisième étage du bâtiment. Vu de l’extérieur, les flammes ravageaient sur son passage des mobiliers et différents équipements.

Les appels de détresse parvenus au centre opérationnel de la caserne des sapeurs-pompiers à Tsara­lalàna se sont multipliés dès que l’incendie s’est déclaré. Les flammes se sont rapidement propagées causant des dégâts importants. Les véhicules d’intervention sont intervenus quelques minutes après.

Figé au cœur d’une dense agglomération, l’immeuble en feu était difficile d’accès. Les déplacements des véhicules et des personnes aux abords du lieu du sinistre n’ont pas facilité les opérations des secours .

Les sapeurs-pompiers ont dû établir un périmètre de sécurité pour protéger les passants.

Après avoir déroulé des dizaines de mètres de dévidoirs, ils ont finalement atteint le foyer de l’embrasement pour circonscrire l’incendie et commencer à lutter contre les flammes.

Les personnes sur place ne pouvaient rien faire. L’étage en feu était perché en hauteur, l’accès était étroit et règlementé. L’intervention du fokonolona n’était pas de ce fait possible, seuls les secouristes ont dû livrer bataille contre l’embrasement. Deux fourgons d’incendie ont été déployés, dont un véhicule de premier secours et un fourgon d’appui. Les hommes de l a caserne de Tsaralalàna sont très vite venus à bout de l’incendie. Aux alentours de 16 heures, la colonne de fumée épaisse qui s’est dressée sur l’immeuble s’est estompée. Après avoir éteint le dernier brasier et déblayé les gravats, les secouristes ont rejoint leur caserne. Aucun blessé n’est signalé. En revanche la cause de l’incendie n’est pas encore déterminée.