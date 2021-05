Santé – Un centre de santé de base « Manarapenitra » à Ranohira

Les habitants de la Commune Ranohira, région Ihorombe, se réjouissent d’avoir obtenu d’un CSB. Le président de la République Andry Rajoelina a inauguré ce CSB II, avant-hier. Quinze mille habitants dans la commune de Ranohira vont bénéficier directement de ce nouveau Centre de Santé de Base II. Les habitants des communes voisines comme Berenty, Sakaraha, Beroroha peuvent également approcher ce centre en cas de besoin. « Auparavant, lorsqu’une personne était malade, elle était obligé de se déplacer à Ihosy ou à Sakalalina pour avoir les soins appropriés. Aujourd’hui, on a ce centre », avance un habitant de cette commune sur la chaîne nationale, hier.

Dans ce centre de santé de base, il y a un service de vaccination, un centre dédié au service de la planification familiale, une salle des accouchées. Le CSB II Ranohira dispose de sept lits. « Au niveau de ce CSB II, il y a une pharmacie, un panneau solaire a été installé dans le cadre de la prise en charge de la Covid-19. Ce panneau solaire va pouvoir alimenter les concentrateurs d’oxygène.», a indiqué le président de la République, lors de son discours.

En construction

Durant son allocution, le président n’a pas manqué de souligner que nous sommes en pleine guerre contre cette maladie. « Des bouteilles d’oxygène seront remises à ce centre. Nous combattons la maladie. Et nous allons gagner la bataille », enchaîne-t-il. Mis à part, le bâtiment affecté au centre, un autre bâtiment a été mis en place. Il s’agit d’un logement pour les personnels de santé du centre. Le but étant d’encourager les personnels de santé. « La mise en place de centre de santé de base permet de faciliter et d’accélérer la prise en charge des malades en cas d’urgence », témoigne le médecin chef de centre, sur la TVM. Près de cent-un CSB II ont été construits jusqu’à présent. Ces centres ont été érigés durant deux ans. Treize CSB II sont en cours de construction, il s’agit notamment des CSB II Ihosy, Antsalova, Maintirano, Vohipeno, Manandriana, Beloha Androy, Ambohimahasoa et Ankilizato.