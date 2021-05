Plateforme culturelle – « Opportunités pour les acteurs de la culture » se découvre

Dans le contexte social actuel, la scène culturelle et artistique globale souffre des conséquences de la pandémie. Contrainte à faire face à diverses restrictions, allant de l’interdiction des rassemblements populaires aux simples manques d’opportunités vu les difficultés économiques que la crise sanitaire a engendrées, artistes et acteurs culturels de tous horizons subsistent tant bien que mal. Faisant généralement preuve de résilience, ils s’activent comme ils le peuvent pour proposer continuellement des projets inédits, mais aussi des concepts nouveaux en accord avec la situation. Avec le plus souvent des retombées moindres, loin des objectifs qu’ils se sont fixés, les acteurs culturels se suffisent ainsi depuis le début de la pandémie et du confinement au pays aux rares opportunités qui s’offrent à eux.

Entre une scène culturelle très peu productive et un manque de visibilité grandissant, des initiatives se forment. « Opportunités pour les acteurs de la culture à Madagascar» (OPAC/M) se découvre officiellement. Il s’agit d’une plateforme de diffusion à grande échelle pour les artistes et acteurs culturels sur les trois réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et LinkedIn. D’après l’initiative de Sandy Andrianaina Rajaofetra et de son label Sandix, il se fixe comme objectif principal d’ouvrir aux artistes nationaux les nombreuses opportunités et appels à projets internationaux à travers lesquels ils pourront s’épanouir.

Large diffusion

Sandy Andrianaina Rajaofetra souligne « Madagascar a été fortement touché par la propagation de la Covid-19, ce qui a surtout affecté les activités de l’industrie culturelle. Les mesures sanitaires, telles que les distanciations sociales, la limitation, voire l’interdiction des rassemblements et des manifestations culturelles ayant contribué à diminuer le dynamisme des mouvements artistiques. Ainsi, il nous importe de mettre en œuvre ce projet intitulé Opac à travers lequel on propose à une large diffusion la découverte de diverses opportunités pour tous les acteurs culturels nationaux via ces réseaux sociaux». Artistes de tous horizons, que vous soyez donc musiciens, chanteurs, peintres, cinéastes ou photographes, vous y trouverez surement votre compte.

De même si vous êtes un collectif de créateurs ou d’artistes, une association, des entrepreneurs culturels, mais aussi freelance dans le domaine et ONG, l’OPAC/M s’ouvre à vous. « L’essence même de ce projet étant surtout de soutenir les acteurs culturels en diffusant aussi leur appel à projet, leur appel à résidence, mais aussi à promouvoir les formations, ainsi que les ateliers via notre réseau» rajoute Sandy Andrianaina Rajaofetra.

La plateforme propose ainsi un service d’accompagnement exclusif pour les artistes qui souhaitent tout aussi bien étendre leur propre réseau via ce projet. Un autre volet est également dédié à la diffusion de différents vidéos blogs, des reportages, des tutoriels, des guides sur les différents services de la culture et leur procédure de fonctionnement.