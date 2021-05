Lutte contre le coronavirus – Solidarité, Résilience, Foi

Les messages de compatriotes que nous publions aujourd’hui, veulent s’adresser non seulement aux personnels de santé, mais aussi à tous les Malgaches. Il faut faire front commun contre cette pandémie qui continue de sévir et avec la Foi vivante de vaincre pour ne pas se laisser accabler, et surtout il faut toujours croire que l’avenir est encore devant nous.

Tojo Zakatianarimalala, Pasteur à l’église malagasy de Tana City Church Talatamaty.

Cela fait déjà une année et quelque mois que nous essayons de naviguer à travers cette situation. Certes, une saison avec des challenges et des difficultés tant dans notre propre vie que de celle des fidèles de nos églises. Nous sommes concernés quand l’un de nos membres est contaminé. Nous pleurons avec les familles endeuillées. En tant que Pasteur, notre vie, notre émotion sont liées avec ces fidèles que nous leadons. L’espoir et la paix que nous avons reçus et que nous apportons dans la communauté dont nous faisons partie, ne sont pas des illusions. Jésus n’est pas un mirage d’espoir! Dans cette vie ou celle à venir, Il est l’ancre de notre foi dans la vie et dans la mort. Sans aucun doute, l’Église du Christ aurait été encore plus florissante dans les difficultés. L’histoire de l’Église nous apporte des preuves irréfutables! N’oublions pas aussi que le Grand Berger est en action, Il prend soin de ses brebis spirituellement et physiquement. Fixons nos yeux en Jésus! Soyons fidèle à l’Évangile, aucune occasion n’est plus propice qu’aujourd’hui pour proclamer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie! Et continuons de prier pour la nation et nos dirigeants pour plus de sagesse et plus de foi en Lui!

Thoni Rijaramarson, pharmacien d’officine

«Bien que nous fassions partie des secteurs les plus mobilisés dans pareille circonstance, nous restons vulnérables comme tout un chacun. D’autant plus que nous sommes en première ligne dans cette lutte. Oui, nous sommes exténués, mais nous avons aussi la volonté de sauver des vies de par notre savoir-faire, à nos risques et périls. Soyons attentionnés, soyons à l’écoute. Des patients ont besoin de nous. Rallions l’indispensable au rationnel pour la santé, voire même pour l’écono­mie de la santé. À toute la confrérie, pharmaciens, médecins, infirmiers, tous corps médicaux, restons unis. Toute pandémie a sa fin. Force à tous! »

Sonnia Karen Rakotoarivelo, Élève ingénieur en logistique au sein de l’IST Antananarivo

Les cours en stand-by, un avenir incertain, une carrière remise en cause… Non, ce n’est surtout pas le moment de se relâcher!! Profitons de ce moment pour acquérir de nouvelles connaissances, élaborer un projet, créer une activité innovante! Oui, c’est le moment opportun pour développer nos talents, nos bagages intellectuels qui nous serviront pour toute la vie. Alors ne perdons pas courage et allons toujours vers notre objectif. #staysafe #fightingagainstcovid19.

John Miandrarivo – Coordonnateur des Projets à la Friedrich-Ebert-Stiftung

C’est dans l’unité nationale et la solidarité que nous pourrions venir à bout de cette épreuve. Nous devons plus que jamais nous entraider en usant de nos ressour­ces respectives, dépasser ou mettre de côté nos différences et nos divergences d’opinions, et converger vers la recherche de solutions pérennes. De tout cœur avec le personnel de santé qui est au front, les gens dont la maladie a laissé des dégâts autour d’eux, ceux qui font fonctionner l’économie du pays à leur niveau, ceux qui apportent des messages d’espoir alors que les églises sont fermées, et ceux qui continuent de se battre en ayant comme mot d’ordre : « Ça va passer, ce n’est qu’une question de temps ! ».

Tiana Tatiana Deyrius, Doctorante en Histoire

Le système éducatif a été mis à mal avec cette pandémie. Étant universitaire, je pense tout d’abord à ces nouveaux bacheliers qui sont dans l’expectative sur leur avenir, mais il y a aussi ceux, masterisant, doctorant, en train de mener des recherches qui se trouvent coincées face à des bibliothèques fermées, ayant l’impossibilité d’effectuer du terrain. Tant de frustrations à surmonter au quo­tidien en plus de la psychose autour de la Covid. Mais être confiné chez soi a aussi ses avantages. Loin du stress des embouteillages et de la pression au travail, on a plus de temps à accorder à notre rédaction (avec ce qu’on a entre les mains). Donc mes encou­ra­gements à tous ceux qui sont sur le même bateau que moi. Voyons le verre, non à moitié vide mais à moitié plein! Le bout du tunnel est juste devant nous. Fonçons.

Lucka Cedric Ratsironkavana, Chef de service Formalisation des UPI marchands et non agricole /chercheur en sciences économiques concernant le volet social

Cette crise sanitaire mondiale nous a montré l’importance du développement de la recherche scientifique. Ce qui équivaut à dire que le budget alloué à la Santé doit être réévalué, conformément à la disposition de la Convention d’Abuja que Madagascar a ratifiée. De nombreuses études ont démontré l’importance des investissements dans les secteurs sociaux de base, notamment en matière de santé, afin de développer le capital humain et d’augmenter la production nationale par la suite. En ce moment difficile, les médecins et les aides-soignantes ainsi que tout le person­nel de la santé sont engagés en première ligne dans la lutte contre cette pandémie. J’encourage également les chercheurs scientifiques et les tradipraticiens malagasy afin de hisser le fruit de leurs recherches sur la scène internatio­nale pour la fierté des Malgache.