Groupements des entreprises de Madagascar – La vaccination des salariés dans le secteur privé souhaitée

Le GEM demande la facilitation d’une campagne de vaccination des salariés à travers une lettre adressée au ministre de la Santé publique.

A travers une lettre adressée au ministre de la Santé publique, en date du 6 mai, le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) a proposé une offre de collaboration pour la campagne de vaccination des salariés du secteur privé contre la Covid-19. L’économie est parmi les secteurs les plus touchés. La deuxième vague a eu des impacts non seulement sur le capital humain, mais elle provoque aussi un marasme économique. « Taux d’absentéisme exceptionnellement élevé pour cause de maladie dans les entreprises, décès de collaborateurs et de dirigeants d’entreprises et ralentissement des activités économiques en raison de la fermeture des frontières et des barrages inter-régions », a-ton lu dans la lettre.

Le GEM ambitionne de créer un fonds vaccinal GEM-Covid pour permettre la vaccination des salariés. Avec l’appui de deux entités dont l’Association des Grossistes Importateurs et Répartiteurs de Médicaments de Madagascar (AGRIMM) et l’Ordre National des Pharmaciens (ONP) qui assureront la mise en œuvre du processus.

«(…) La contribution de l’AGRIMM et de l’ONP pourrait être multiforme et pourrait consister en un soutien et un apport de savoir-faire dans l’importation par l’Etat pour le compte du secteur privé des vaccins et la réalisation de la campagne vaccinale », a été souligné dans la lettre.

Distribution

Le GEM avance ainsi des propositions par rapport à la distribution, les moyens, la distribution pour effectuer cette campagne de vaccination. Comme l’importation sur ordre ou pour le compte de l’Etat sur financement du fonds vaccinal du GEM dans le strict respect des exigences de chaînes de froid. Par rapport à la conservation des vaccins, il a été indiqué que les grossistes au niveau de l’AGRIMM disposent de chambres froides, ayant une capacité de stockage de 500 000 doses de vaccin et avec les conditions de garantie de contrôle des températures dans la conservation des vaccins.

Un réseau des officines pharmaceutiques au nombre de trois cent va garantir le respect de la chaîne de froid tout au long du parcours. Sur cette lancée, la distribution auprès de la capitale et de toutes les provinces et vers toutes les entités choisies sera assurée, selon les explications indiquées dans cette lettre.

Par le biais de l’ONP, les pharmacies volontaires peuvent enregistrer chaque patient vacciné dans une base de données fournie par l’Etat et s’engagent à participer au suivi de la Pharmacovigilance, selon une procédure édictée par le ministère de la Santé.