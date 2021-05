Décès post-vaccination – Le corps du Dr Raherimandimby sera autopsié

Des médecins légistes vont examiner scrupuleusement le corps du Dr Hasina Raherimandimby pour déterminer la cause de son décès. Son corps a quitté Fianarantsoa, hier matin, en direction de la morgue du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), où s’effectuera l’autopsie. L’autopsie doit être réalisée, en cas de manifestations postvaccinales indésirables (MAPI), pour tous types de vaccins, que ce soit le vaccin de routine ou la vaccination de masse.

« Pour ce cas de décès postvaccination anti-Covid, les résultats de l’autopsie et la liste des effets secondaires seront confrontés, pour vérifier si le vaccin a causé la mort du médecin, ou s’il s’agit d’une simple coïncidence. La coagulation étant, inscrite dans cette liste des effets secondaires, avec des rares cas à l’étranger, c’est ce qui sera principalement vérifiée. », explique une source auprès du ministère de la Santé publique.

La recherche de la cause du décès ne se résume pas à cette autopsie chirurgicale. Les techniciens dépêchés dans la ville de Matsiatra Ambony, ont déjà effectué une autopsie verbale sur les antécédents du défunt, sur son état de santé après la vaccination, auprès de ses proches et de ses soignants. Les résultats de ces deux autopsies seront combinés pour avoir des idées sur la cause de sa mort. C’est le centre national de pharmacovigilance qui mène cette enquête.

Le Dr Hasina Raherimandimby est décédé dans le service des urgences du CHUT Ambohobe Fianarantsoa, le 20 mai à 9 heures du matin. Le 19 mai, il s’est fait vacciner contre le coronavirus. Il se portait bien, après la vaccination, avant d’être admis au service des urgences, le lendemain matin.

La vaccination anti-Covid se poursuit dans les centres de vaccination. « Aucune décision sur la suspension de la vaccination n’est prise, jusqu’à présent. Cela dépendra du résultat de cette investigation. », indique le Dr Fidiniaina Randriatsarafara, directeur général de la Médecine préventive auprès du ministère de la Santé publique. À Fianarantsoa, le nombre de personnes qui se sont présentées au vaccinodrome, a nettement diminué, hier.