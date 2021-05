Bilan covid-19 – Montée des nouveaux cas à Amoron’i Mania

Analamanga reste l’épicentre de l’épidémie de coronavirus. Amoron’i Mania enregistre, cependant, une hausse du nombre des porteurs du virus.

Trente nouveaux porteurs du virus de la Covid-19 sont inscrits dans le bilan épidémiologique du 20 mai, pour la région Amoron’i Mania. C’est élevé par rapport aux autres régions qui, jusqu’ici, n’ont pas connu de flambée épidémique. Mais rien d’alarmant, selon une source à Amoron’i Mania. « Une partie de ces nouveaux cas déclarés, ce jour (ndlr : hier), est en fin de traitement. Ces chiffres sont le résultat des prélèvements effectués il y a plus d’une dizaine de jours. Il faut préciser que les prélèvements effectués au niveau des quatre districts sont regroupés avant d’être envoyés à Antananarivo où les analyses sont effectuées. Amoron’i Mania ne dispose pas de laboratoire d’analyse. » explique-t-elle.

Cependant, plusieurs porteurs du virus sont en cours de traitement dans cette région. Une quarantaine de cas, selon notre source, dont quelques cas hospitalisés. « Il y a une dizaine de jours, une personne ayant présenté les symptômes du coronavirus a succombé. Il s’agit d’un cas suspect, car il n’a pas effectué de test de dépistage. Nous avons demandé aux proches du défunt de limiter à dix le nombre de personnes assistant à l’enterrement. Malheureusement, les instructions n’ont pas été respectées.» souligne la source.

Forme grave en baisse

Dix personnes parmi celles qui ont assisté à l’enterrement ont passé le test de dépistage, après avoir présenté des symptômes suspects. Huit ont été testées positives. Les autorités ont décidé de mobiliser des forces de l’ordre à chaque enterrement de cas confirmé ou de cas suspect de Covid-19, pour éviter la propagation du coronavirus dans cette région.

Dans les autres régions, les nouveaux porteurs du virus de Covid-19 sont peu nombreux. Six à Alaotra Mangoro, quatre à Diana, trois à Matsiatra Ambony, un à Boeny, sept à Vakinankaratra, sept à Atsimo Andrefana, trois à Vatovavy Fitovinany, trois à Itasy, un à Menabe, un à Ihorombe et un à Anosy. Analamanga reste l’épicentre de l’épidémie, avec cent six nouveaux cas, dont les soixante sept à Antananarivo-ville. Le taux de positivité stagne autour de 21%.

Tandis que le nombre des patients en traitement est en dessous de mille. Neuf cent cinquante sont en cours de traitement sur le territoire. Le nombre de patients qui développent la forme grave est, également, en baisse. Deux cent trente-et-un sont recensés dans les hôpitaux, à la date du 20 mai. Même avec une tendance à la baisse, la maladie à coronavirus continue à faire des victimes. Trois sont décédés, dans le bilan épidémiologique du 20 mai. Un à Analamanga, un à Matsiatra Ambony et un à Atsimo Andrefana. Ce qui porte à sept cent quatre vingt six le nombre de décès liés à la maladie, depuis mars 2020. L’épidémie n’est pas encore vaincue.