Tour de Mada – La famille Zoto continue son périple

Après de plus d’une semaine de repos dans la capitale, notamment dans une famille hôte, la famille Zoto continue son périple vers Antsiranana, sa destination finale, dans son tour de Madagascar à pied. Vers la matinée, hier, les marcheurs ont placé leurs bagages sur leur bicyclette et sont partis depuis Andranomena pour rejoindre la RN4 vers Mahajanga. « Ils ont décidé de partir au beau matin et ont tenu à remercier toute la population qui les a aidés durant leur passage dans la capitale », a annoncé leur hôte. Le résultat des tests de coronavirus n’étant pas encore disponible, Zoto et sa famille décident de continuer leur périple, hier. Le chef de famille qui les a hébergés durant la semaine passée dans la capitale a encore accompagné ces derniers jusqu’à Mahitsy où il s devaient encore se reposer durant la nuit du jeudi, 21 mai. La foule les encourage à chaque recoin de la rue, depuis leur départ à Andranomena, jusqu’à Mahitsy vers la fin de l’après-midi hier.

Dans le fokontany Mandriambero Talatamaty, des personnes ont brandis une banderole, leur souhaitant bonne route.

Un habitant de Mahitsy a rapporté que de nombreuses personnes les ont accueillis. « Presque la plupart des habitants sont sortis dans la rue pour encourager la famille Zoto, à 15h15 minutes où ils sont passés à Mahitsy », indique Jérémie, un habitant de Mahitsy. Depuis leur passage à Talatamaty, beaucoup de personnes ont offert des aides et des appuis à cette famille. « Les habitants offre des enveloppes et des aides en nature à chaque passage de Zoto », indique Jérémie. Les bagages de cette famille sont pleins à craquer pour affronter leur voyage. Le père de famille, Zoto plein d’émotion pleure à chaque fois que des personnes lui offrent des cadeaux. Toujours accueillie en héros, la famille Zoto serait hébergée par une famille à Mahitsy pour la nuit et repartira de bon matin vendredi.