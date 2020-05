Sainte-Marie – Elle brûle la maison de son ex-mari

Une histoire à fendre le cœur. Le Parquet a placé une jeune mère de famille sous mandat de dépôt depuis mercredi, à Sainte-Marie.

La femme a été prévenue pour avoir mis le feu à la maison de son ex-conjoint, à Masiaka Androngo, mardi soir. Personne n’est blessée ni tuée dans cet incendie. Pourtant, le foyer a complètement été détruit avec deux baffles, deux télévisions à écran plat, une moto, deux tablettes et des accessoires Canal plus. Les meubles et lits, un montant de 200 000 ariary et les ustensiles de cuisine ont également été calcinés. Le préjudice a été estimé à une valeur totale de 8 millions d’ariary.

Selon la police saisie de l’enquête, la femme inculpée et son ancien époux se sont séparés depuis presque quatre mois.

Le 4 février, ils sont allés au service de la population locale pour déposer une lettre, selon laquelle le mari a accepté de donner 60 000 ariary à la femme, et de payer les frais de scolarité de leurs quatre enfants. Cependant, il n’a pas tenu parole. L’ex-épouse, pour se venger, a décidé de mettre le feu à son habitation, mardi vers 18h45.

Le fokonolona s’est serré les coudes pour venir à bout des flammes, à 19h30. Aucun incident n’a été signalé au cours de l’extinction de l’embrasement.