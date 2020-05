RN9 – Un père et sa fille tués dans un accident

Frontal. Le choc a été si fort entre un véhicule de marque Sprinter et une moto cross que les deux passagers de la deux-roues ont perdu la vie. Il s’agit du père de la famille Variera et de sa fille Riella Espérant Variera, famille connue à Toliara. Ils étaient en provenance d’Ankililoaka et étaient sur le chemin du retour à Toliara, quand un télescopage mortel les a happés. Le taxi-brousse Sprinter était sur la route de la RN9, lorsqu’à un tournant dangereux d’Ambon­drolava Antanambao, commune rurale de Belalanda, à environ dix kilomètres de Toliara, il ne s’attendait pas à rencontrer de plein fouet une moto avec deux passagers dans le virage. Les deux membres de la même famille sont indiqués morts sur le coup selon des témoins oculaires. Le guidon de la moto a littéralement pénétré la poitrine du père de famille tandis que sa fille est décédée avec des jambes cassées. Le taxi-brousse a fait un tonneau sans que ses voyageurs aient été gravement blessés mais le chauffeur, lui, a tout de suite pris la fuite et s’est présenté de son plein gré au chef de poste de la gendarmerie de Belalanda. La compagnie de la gendarmerie de Toliara rapporte que l’accident a eu lieu vers 6h du matin hier et qu’elle était en pleine enquête de l’affaire. Le père de famille était un ancien président du Comité électoral de district (CED) de Toliara I lors des élections présidentielles de 2018 et sa fille Riella Espérant Variera était une membre très active de la société civile de la région Atsimo andrefana (KMF/CNOE, CCJ, COJEAA).