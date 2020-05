Patrimoine – Le « Kianja Masoandro » prend forme au cœur de Manjakamiadana

Une surprise qui n’en est pas réellement une, c’est ce qui décrit le mieux la découverte du nouveau colisée qui vient d’émerger au cœur même du Rova d’Antananarivo. Le fait est que malgré l’engouement, ainsi que la stupeur qu’il suscite auprès de l’opinion publique, ce projet architectural de grande envergure s’affirme comme une promesse tenue de plus de la part de l’État. Dans le cadre de la rénovation du palais de Manjakamiadana et du Rova en soi, le Président de la République a déjà affirmé son souhait d’élever la valeur de ce patrimoine national. La création du « Kianja Masoandro » sous la forme d’un colisée dans ce lieu emblématique est ainsi considérée comme étant une manière pour l’Etat de perpétuer avant tout la culture en soi auprès des générations à venir. Se destinant surtout aux concerts de « Hira gasy », mais aussi aux présentations de théâtre traditionnel et aux diverses manifestations culturelles, cet œuvre architectural, bien qu’il divise l’opinion promet néanmoins d’enrichir la visibilité des artistes nationaux qui s’y présenteront. Force est de constater que l’opinion de l’Unesco concernant le sujet reste encore à découvrir.