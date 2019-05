Tourisme – Macron promet la piste longue à Mayotte

En février dernier, Emmanuel Macron s’était déclaré favorable à la piste longue de Mayotte. Il devrait annoncer la construction de cette infrastructure aéroportuaire lors de sa visite en octobre.

«On va continuer à investir. Qu’il n’y ait pas de malentendus entre nous. Je viens en juin donc je pense qu’on peut finaliser tous ces travaux à cet horizon. Donc j’y suis favorable ». En février dernier, recevant à Paris les élus de l’outre-mer, dont ceux de Mayotte, Emmanuel Macron interrogé sur le serpent de mer de la piste longue de Pamandzi avait fait part de son intérêt pour ce dossier.

La visite a depuis été décalé au mois d’octobre, mais les choses se précisent. Issa Issa Abdou, quatrième vice-président du conseil départemental de Mayotte, a rencontré à Paris Stanilas Cazelles, conseiller outre-mer du président de la République. La question de la piste longue a bien sur été évoquée. « On peut concrètement espérer une annonce du président en octobre », laissait entendre à l’issue de l’entretien Issa Issa Abdou.

Selon notre confrère France Mayotte Matin, Emmanuel Macron amènerait bien dans ses bagages en octobre prochain la fameuse piste longue. « Selon une source très proche du dossier, il annoncera l’allongement de la piste lors de sa venue. » Egalement dans les cartons, « la transformation en grand port maritime du port de Longoni ».

Volonté

En dépit de la mobilisation des élus mahorais et de la population, la piste longue de Mayotte n’a jamais réussi à se concrétiser. En 1987, trois sites d’implantation étaient identifiés sur l’actuel aéroport avec comme objectif un allongement à 2 600 m. En 1995, la piste est portée à 1 950 m, sa longueur actuelle. En 2004, à un horizon de 20 ans le scénario d’une piste longue convergente de 2 600 m est privilégié. En 2005, la piste actuelle est élargie de 28 à 45 m, renforcée, dotée d’un nouveau balisage avec parallèlement la création d’une nouvelle aire de stationnement et d’une nouvelle voie de liaison. En mai 2014, une nouvelle aérogare accueille les passagers.

En juin 2018 sur le départ, Yves Christophe, directeur de l’aéroport de Mayotte, laisse peu d’espoir. La piste longue ne se fera pas d’ici 2026 car elle n’est pas inscrite à la délégation de service public remportée en 2011 par Lavallin, maintenant EDEIS, gestionnaire de l’aéroport, qui se termine à cette date. Il n’y avait pas de volonté de l’État de la faire.

À La Réunion ou aux Antilles, la forte démographie et un pouvoir d’achat conséquent ont permis de rentabiliser les infrastructures aéroportuaires. Mayotte arrive trop tard. Quand ces politiques structurelles ont été menées, il n’y avait que quinze mille voyageurs par an, c’est très peu, ce qui avait malgré tout valu l’allongement de la piste de 1 350 m aux 1 930 m actuels. Dans cette période de désengagement de l’État, l’économie mahoraise est encore trop balbutiante.

Pourtant pour Yves Christophe le seul moyen de faire baisser de manière conséquente le prix du billet d’avion reste la piste longue.

