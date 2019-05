Texto de Ravel – À l’école des Présidents Africains

Peuples d’Afrique cherchent des Présidents qui souhaitent vraiment être des Présidents du peuple. Nous aurions souhaité que nos présidents en cours aient été tous démocratiquement élus d’une manière claire et juste. Nous rêvons également d’un continent de jeunes dirigés par des jeunes autant d’âge physique que d’âge de pratiques politiques. Des personnes ayant une santé du corps et une santé mentale acceptables voire bonnes pour remplir d’une manière « normale » les fonctions attribuées à un Président de la République. Des personnes sans égos surdimen­­­­­sionnés boulimiques de pouvoir, d’argent et dont les réelles déterminations ne sont pas cachées derrière les soi-disant « le bien du peuple ».

Mais les peuples d’Afrique sont bien conscients que sur les 54 chefs d’États, ce serait trop ambitieux d’en trouver une dizaine qui réponde à ces critères. Comme le disait si bien Mohamed « Mo » Ibrahim, l’Afrique est sans conteste un continent de jeunes dirigé par des vieux. Que pouvons-nous attendre de plus de ces vieillards que de nous amener tous dans la tombe avec eux ? Aussi, il nous faut nous contenter de ce qu’on a à défaut d’avoir réellement le choix sans pour autant nous résigner. Ainsi, en attendant que la Faucheuse fasse son job (et le plus tôt sera le mieux) nous devons juguler avec ce qu’on a.

C’est-à-dire des présidents jeunes aussi vieux dans la pratique que ceux qu’ils ont évincés par le biais d’élections plus que douteuses mais que la communauté internationale a sacralisées. Ce sont aussi de vieux Présidents qui n’ont plus ni pieds pour se tenir debout ni toutes leurs têtes pour être considérés comme humainement aptes. Il y a également ces pantins des urnes qui sont là par hasard pour servir quelconques intérêts extérieurs et qui dans la foulée se serviront à outrance dans l’optique d’être évincés du pouvoir d’un jour à l’autre quand le maître aura trouvé un meilleur poulain. N’oublions surtout pas ces dynasties qui étaient là depuis la colonisation, qui sont là et qui font tout pour rester au pouvoir jusqu’ à la génération des petits-enfants de nos petits-enfants.

« Est-ce qu’il y a des formations, une école pour nos Présidents Africains ? ». De prime abord, la question pourrait faire rire ou ressembler à une mauvaise blague. Mais quand on y réfléchit bien, elle n’est point aussi anodine que ça. En effet, quand une personne devient Président, elle ne peut nullement avoir toutes les compétences requises. Du jour au lendemain, le citoyen lambda auquel un peuple a prêté le pouvoir de conduire une Nation vers un lendemain meilleur ne peut devenir tout d’un coup spécialiste de tout : de l’énergie, du foncier, de la violence basée sur le genre, de la protection sociale, de la protection du territoire, de la paix et la sécurité en même temps qu’enseignant, agriculteur, astronaute etc. Oui, on nous dira que c’est pour cela qu’ils ont des ministres, des conseillers des techniciens. Certes, mais il faut bien qu’ils en connaissent quand même un bout pour conduire à bien l’harmonie du pays.

Alors, l’idée est née et soumise à l’Union Africaine lors de la consultation des jeunes sur la paix et la sécurité ce 21 mai 2019 : et si on faisait l’école des Présidents Africains. Une école où ils devront tous suivre des formations thématiques mais également être renforcé sur tout ce qu’un Président d’un pays Africain doit savoir. Cette démarche devrait être contraignante. C’est-à-dire que pour être reconnu comme tel, tous les Présidents d’Afrique doivent s’y soumettre.

Utopie n’est-ce pas ? Mais l’utopie est la matrice de l’histoire et la sœur jumelle de la révolte. Il n’y a pas de grande réalisation qui n’ait été d’abord utopie.