Législatives – L’Allemagne incite au vote

L’ambassadeur d’Allemagne lance un appel pour une forte participation au vote. Ceci, bien que le passif de l’Assemblée nationale ne motive pas l’optimisme.

Une forte participation électorale. C’est l’appel lancé par Harald Gehrig, ambassadeur d’Allemagne, hier, dans son discours à l’occasion de la signature d’un accord complémentaire de soutien financier de son gouvernement, au financement du projet de Soutien au cycle électoral à Madagascar (SACEM).

« Je saisis cette occasion pour lancer un appel en faveur d’une forte participation électorale. Ceci malgré une certaine déception compréhensible parmi les Malgaches, vue la performance de l’Assemblée nationale dans le passé », a déclaré le diplomate. « Toute voix compte afin de légitimer la nouvelle Assemblée et afin d’assurer que les meilleurs candidats accèdent au mandat », a-t-il ajouté.

A quelques jours du scrutin pour élire les nouveaux députés, le processus électoral semble faire face à un désintérêt de l’électorat. Une indifférence et à une certaine mesure un dédain perceptible, notamment, dans les grandes villes dont, Antananarivo. Les micros trottoirs de la presse rapportent que le mauvais comportement des élus durant la précédente législature en est, surtout, la cause.

Représentants du peuple

L’attitude et les agissements d’une grande partie des membres de la précédente Assemblée nationale ont donné l’image d’une institution où l’intérêt personnel et partisan est au-dessus de l’intérêt général. Où les députés plaident leurs propres causes, ou ceux de leur entité politiques. À cela s’ajoutent les prises de décision chèrement monnayées qui confirmaient les appréhensions de l’opinion publique quant à une institution « vénales et corrompues ».

« J’espère que le futur Parlement saisira la chance de devenir un moteur de réforme ainsi qu’un forum d’échange et de débat, pas seulement entre les députés eux-mêmes, mais aussi, avec la société civile, les médias et le secteur privé », indique l’ambassadeur Gehrig. Le diplomate rappelle que le rôle de la Chambre basse est de contrôler les actions de l’Exécutif et de l’accompagner dans des démarches crédibles devant améliorer les conditions de vie de toute la population « et non pas uniquement d’une minorité ».

Dans son discours, hier, l’ambassadeur d’Allemagne a affirmé, « je souhaite que les députés remplissent leur mandat en toute confiance et d’une façon émancipée. Ils devraient se considérer comme de véritables représentants du peuple (…) ». La manière dont la grande majorité des candidats mène leur campagne électorale qui laisse, toutefois, perplexe quant à l’idée que les députés qui seront élus se considèreront comme des représentants de la population. La plupart misent, en effet, sur l’allégeance à une personnalité politique.