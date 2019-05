Football – D1 nationale – L’AS Adema accueille le FCA

La cinquième journée de la D1 nationale est avancée pour ce jour et demain. L’AS Adema, championne d’Analamanga, accueillera le FCA Ilakaka à Mahamasina, à cette occasion.

Choc des extrêmes. L’AS Adema (Analamanga) accueille le FCA Ilakaka (Ihorombe), ce jour au stade municipal de Mahamasina.

Une affiche entrant dans le cadre de la cinquième journée, qui a été avancée en raison de l’interdiction de toutes manifestations sportives pour ce weekend. Le cham­pion d’Analamanga est co-leader de la D1 nationale (ndlr : troisième phase de la THB Champions League), à l’heure actuelle. Jonah et ses coéquipiers comptent huit points, après quatre rencontres disputées.

Quant au FCA Ilakaka, il occupe la place de lanterne rouge. Il est crédité de deux unités seulement, jusqu’à présent.

Le calendrier semble sourire à l’AS Adema. Elle doit affronter le dernier du classement, lors de cette cinquième journée.

Temps de repos

Par la suite, elle se déplacera chez l’avant-dernier, en l’occurrence l’Ajesaia (Bongo­lava). Deux superbes occasions à saisir impérativement pour engranger le maximum de points, avant de défier son rival dans la course au titre, Fosa Juniors Elite (Boeny), lors de la septième et ultime journée.

En parlant de Fosa justement, le champion du Boeny dispose également de huit points. Samedi à Mahamasina, il a validé son ticket pour la finale de la coupe nationale.

Mais voilà, ce jour, soit quatre jours après seulement, les joueurs doivent enchainer avec un autre match, cette fois-ci à Mahajanga, face à l’Ajesaia. Le changement de date de cette cinquième journée pourrait jouer en défaveur des Majun­gais, car il réduit considérablement leur temps de repos entre deux matches.

Le genre de dilemme qui se pose quand on concourt sur deux tableaux, mais que l’AS Adema ne connait pas. Le champion d’Analamanga étant uniquement concentré sur cette D1 depuis son élimination de la coupe.

Dans les autres rencontres de cette cinquième journée, le 3FB (Atsimo Andre­fana) accueillera le Zanakala FC (Haute Matsiatra), ce jour à Toliara. Quant du duel 100% Itasy, entre l’AS Jet Mada et la CNaPS Sport, il est fixé pour demain à Mahamasina.