Événement – « Hors-les-murs » sort des sentiers battus

Le nouveau concept baptisé « Hors-les-murs » réserve de belles surprises ce samedi. Il regroupera un concentré de talents dans une ambiance hors du commun.

Explosion imminente. Le point de presse d’hier à l’Institut française de Madagascar (IFM) Analakely a annoncé que l’organisation est fin prête pour présenter sa

nouvelle formule dénommée « Hors-le-murs ». Celle-ci rassemble tous les points forts pour produire un effet hors du commun à travers les musiques actuelles.

Le concept séduit d’emblée par les têtes d’affiche. Des noms comme Kristel, El3ktradam, Bradih, LohArano, Mashmanjaka, Tsimihole, et Atsi-Mözika ne laissent pas les amateurs de la musique actuelle indifférents. Ils ont démontré plus d’une fois l’intensité de leurs talents sur les scènes locales, certains d’entre eux ont cartonné à l’étranger. Et se produire ensemble dans la capitale avec un concept innovateur les stimule au plus haut point.

Travail de professionnels

À partir de 15 h jusqu’à 22 h, les maestros des musiques actuelles se relayeront sur la scène, une véritable traversée des univers musicaux contemporains qui coexistent à Madagascar. « Tenez-vous prêts, ça va être quelque chose de grandiose. Notre musique vous transpercera l’âme. Nous allons présenter des nouveaux morceaux dans une ambiance délirante », promet Cédric d’El3ktradam.

« Hors-les-murs veut aussi, le temps d’une fête, estomper les barrières musicales. Ce sera une programmation résolument transgenre que l’on va proposer hors des murs habituels pour favoriser le plaisir, les rencontres, et les échanges », explique l’organisation.

Fruit de l’inédite collaboration entre l’IFM, le label Libertalia, et le Kudeta Urban Club, « Hors-les-murs » se trouve à la hauteur des ambitions de ces trois acteurs de taille dans l’univers musical de la Grande île. Le spectacle se déroulera dans l’enceinte de The Station, l’ancien Café de la gare à Soarano. La scène sera disposée côté jardin. Et l’ambiance se prolongera jusque dans l’antre du Kudeta à Anosy aux soins des performances de disque jockey, pour un « after » bien mérité.

Le rendez-vous est donné, hors les murs, avec une nouvelle formule sans nul doute prête à exploser.