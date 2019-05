Anosibe – Des faux baumes inondent le marché

Neuf cent quatre-vingt-trois sachets de baume Relax contrefaits ont été saisis au marché d’Anosibe. Quatre distributeurs sont mis aux arrêts.

Jeudi 16 mai, les fins limiers du service central de la lutte contre les faux, fraudes et contrefaçons ont pu vérifier la réalité de la vente de produits contrefaits au marché d’Anosibe. Lors de leur descente sur place, ils ont mis la main sur neuf cent quatre-vingt-trois sachets de baume relax de piètre qualité. Cette saisie fait suite à une plainte déposée le même jour par la victime, l’usine fabricante légale de la matière.

C’est donc la fin de la partie pour les vendeurs à la sauvette à Anosibe ayant propagé ces faux baumes. En fait, quatre personnes dont une dame soupçonnées de distribution de ces objets de contrefaçon ont été embarquées par la police. Elles parcouraient le marché pour proposer aux détaillants leurs marchandises qui, lors de l’inspection menée par les forces de l’ordre, ont été retrouvées déjà étalées dans quatre commerces.

« Elles ont été reconnues fausses à travers le logo imprimé sur un simple papier et collé sur leur sachet », comme l’a indiqué le service l’information, de la communication et des relations avec les institutions (Sicri) de la police Nationale.

Attention

Aux dernières nouvelles, le cerveau de cette confection de produits truqués qui ont certainement été mis en vente depuis quelques jours, voire des semaines à Anosibe, reste introuvable. Toutefois, les enquêteurs et l’usine victime essaient de remonter la piste pour mettre un terme à ces agissements.

Suivant les informations concordantes, ce réseau de faussaires aurait vendu la boîte et le sachet de son baume relax à un prix inférieur à celui du vrai. Or,

les détaillants les ont, pour leur part, revendus à un prix normal.

La présence des produits commerciaux que ce soit périmés où contrefaits est récurrente aux marchés. « C’est à nous clients de bien vérifier, par exemple, la date avant d’acheter quoi que ce soit. Les marchandises importées, notamment, tout ce qui est alimentaire et destiné à la consommation, sont les plus concernées. Ce qui nécessite une sérieuse attention », avance Jeannette Ravaoarisoa, membre de l’association défenseuse des droits de consommateurs.

Pour ces baumes récemment confisqués, les témoignages des acheteurs ont révélé qu’elles sont inefficaces. Ils n’ont pourtant soulevé aucun méfait sur la santé de la peau après utilisation.