SOAVINANDRIANA-ITASY – Le dix-neuvième violeur capturé

Depuis l’année 2020, l’officier de police Tsiorinirina Razanajatovo, chef du commissariat de Soavinandriana dans la région Itasy, et ses hommes ont intensifié la lutte contre le crime sexuel. Rien que mardi, ils ont arrêté à Analavory la dix-neuvième personne soupçonnée de viol. Ce prévenu, 23 ans, a été envoyé en détention préventive à la maison centrale de Miarinarivo, jeudi, et sera jugé le 31 mai. Il a abusé sexuellement d’une fonctionnaire à la retraite, âgée de 69 ans, le 28 janvier, vers 2 heures du matin, à Ampitsaharana-Soavi­nandriana, selon la police. La femme vit seule. L’homme est entré par effraction chez elle. Le bruit l’a réveillée. Alors, elle a allumé sa torche et l’a ébloui. Elle l’a immédiatement reconnu. L’homme lui disait: « Nous allons nous amuser jusqu’au matin, je dois être avec toi. Installes-toi bien si tu ne veux pas mourir. Soumets-toi à mes ordres et à ce que je vais te faire. » Puis, il s’en est pris à elle. La victime a résisté. Ils se sont mordus. Après avoir accompli sa concupiscence, le pervers s’est enfui. La femme est allée alerter son fils dans le voisinage qui n’a rien entendu à cause de la pluie.