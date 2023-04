SAKARAHA – Deux individus brûlés vifs

Lynchage populaire dans le fokontany d’Andasy, commune urbaine et district de Sakaraha. Deux individus soupçonnés d’être des criminels ont été brûlés sans être passés devant la justice.

Sur la base d’informations émanant des « Jado », membres de défense villageoise dans le fokontany d’Andasy, commune urbaine de Sakaraha, six individus ont été poursuivis dans une petite forêt non loin du fokontany. Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 avril, ces individus ont été appréhendés par les membres de défense villageoise, mais quatre ont réussi à s’enfuir.

Les deux individus attrapés ont emporté des sacs qui contenaient des objets tranchants tels que des couteaux, du fer et des clés passe-partout découverts lors de la fouille. Aux explications, ces deux individus n’étaient pas des habitants du fokontany mais des « voyageurs » en provenance de la région Androy. Après débats entre les habitants, les deux hommes ont été emmenés au commissariat de police de Sakaraha. Mais ils ont déjà été tabassés en cours de route sans qu’il ait été justifié qu’ils auraient commis des vols ou un quelconque autre crime. « Une fois arrivés au poste de police, les policiers n’ont pas voulu accepter de recevoir les deux individus car ils étaient blessés. Malgré l’insistance de la foule, les forces de l’ordre n’ont pas voulu enquêter les deux personnes en raison des blessures constatées sur leurs corps » indique une source locale. C’est alors que les deux hommes ont été ramenés au fokontany d’Andasy pour une justice populaire et ont été brûlés vifs. Le temps que l’équipe de l’Organe mixte de conception (OMC) Disitrct- Sakaraha parvienne au fokontany, il était trop tard.

Non maîtrisée

Le chef fokontany d’Andasy a été appelé à fournir des explications au chef de district de Sakaraha. Celui-ci a répondu que la foule n’a pu être maitrisée durant cette journée de vendredi et qu’ « il n’a pu rien faire ». La famille des deux individus brûlés est venue de l’Androy afin de demander également des explications sur le lynchage populaire conduisant à ces meurtres.

« La situation s’est alors envenimée car les membres de la famille venant d’Androy en voulait aux habitants d’Andasy composés essentiellement de l’ethnie Sud-est. C’est devenu une guerre ouverte entre deux ethnies, les Antandroy et les Antesaka » précise la source locale.