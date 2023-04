RUN – PREMIER DÉFI – Les grosses pointures au grand complet

Les amoureux de la sensation forte et de la vitesse seront gâtés ce dimanche. Les grosses pointures seront toutes en lice à la première manche du championnat national à Arivonimamo.

Le dé est lancé. Le «Premier Défi» baptisé «Mobil Drag Racing XXL Energy», qui compte pour la première manche du cham-pionnat de Madagascar des runs, se tiendra ce dimanche à Arivonimamo. Quarante-cinq pilotes y sont engagés. Le grosses pointures seront toutes de la partie. Entre autres le champion en titre, Tahiana Rasolojaona alias “Jaytaxx” avec sa BMW E30, Herizo Boarilaza “Bobo” sur sa Mitsubishi Evo V, Tojo Ranaivo qui conduira une Mitsubishi Evo X Durant cette saison et va céder sa Subaru à son petit frère. Les Jean de Dieu Rafanomezan­tsoa dit “Vazaha” sur Subaru et Laza Randriamifidimanana au volant de sa Cox seront aussi là. “L’objectif est d’améliorer mon temps car c’est mon premier adversaire, de faire mieux que l’an passé… Côté voiture, nous n’avons pas modifier la puissance… nous avons seulement amélioré la liaison au sol”, mentionne Jaytaxx. “Je vais y participer et jouer d’abord et on verra la suite …” livre pour sa part Tojo qui a créé la surprise lors des deux dernières manches l’an passé. Ce dernier participera à toutes les manches de cette saison. La dernière manche de la précédente saison s’est terminée avec un litige et le Run Mada a considérablement investi pour éviter ce genre d‘incident.

À temps réel

«À la suite de la demande du public, nous Run Mada promettons que les temps seront désormais affichés à chaque arrivée, pour les pistes A et B. Le faux départ y sera également affiché», souligne Ndriana Ramaroson, directeur de meeting. Comme d’habitude, les concurrents effectueront les six passages qualificatifs. Ceux qui obtiendront les meilleurs cumuls de temps disputeront d’abord la phase finale par catégorie, jusqu’en finale. “Les huit qui signeront le meilleur cumul sur trois passages, disputeront par la suite le top 8”, explique le premier responsible de la course. Intégré dans le règlement depuis 2022, il y aura toujours le passage jocker au quatrième passage. “Le temps de réaction ne sera pas considéré. Le chrono déclenche dès que la voiture passe sur la ligne de départ et stoppe à la ligne d’arrivée”, poursuit-il. Côté sécurité, l’organisateur sera de plus en plus strict vu le cahier des charges recommandé par la Fédération du sport automobile. “Le parc de réparation est désormais réservé strictement aux pilotes, VIP, mécaniciens et sympathisants du club Run Mada… Et le public sera écarté un peu plus loin de la piste sur les 300m sur le côté droit”, termine le responsable.