RUGBY À VII – CHALLENGERS SERIES – Madagascar battu en quarts de finale

Madagascar par les Ladies Makis de rugby à VII a atteint les quarts de finale à la World rugby challengers series en Afrique du Sud.

Les Ladies Makis de Madagascar ont été battues en quarts de finale par les Polonaises, hier sur la World challengers series, en s’inclinant sur le score de 19 à 5. Les Ladies Makis de rugby à VII qui participent actuellement à la World rugby challengers series en Afrique du Sud, au Markotter Stadium de Stellenbosch, ont obtenu des résultats peu glorieux, mais qui méritent une reconnaissance. Durant cette première expérience, elles ont eu du mal à contenir leur émotion et ont confondu vitesse et précipitation. Elles ont oublié l’essentiel : contenir les assauts des adversaires et marquer des essais. Pour la première étape de ces challengers series qui se termine aujourd’hui, Madagascar a enregistré une victoire et a encaissé deux défaites. Dans leur entrée face aux Mexicaines, jeudi, à 10 heures, les Ladies Makis ont montré des jeux convaincants et ont dominé nettement leurs vis-à-vis mexicains sur le score de 26 à 7. Elles ont réussi à aplatir par quatre fois dans l’embut mexicain, dont trois ont été transformés. Le second match des Ladies Makis, jeudi, a été leur confrontation avec les Tchèques. Les protégées de Mamy Andriamaro, coach de l’équipe nationale malgache de rugby à VII, se sont inclinées sur le score de 12 à 7. Pourtant, c’est un match à la portée des Malgaches, mais en confondant vitesse et précipitation, elles ont facilement perdu la balle.

Se rattraper

Une erreur dont les adversaires ont su tirer profit. Les joueuses de la République Tchèque ne sont pas une foudre de guerre. Ce sont les rugbywomen malgaches qui leur ont donné des cartouches pour se faire battre. Le dernier match de poule a eu lieu vendredi contre les Sud-Africaines. Sur cette confrontation, les Ladies Makis ont perdu leur match en s’inclinant sur le score de 14 à 5. Malgré les deux défaites, les joueuses malgaches ont été qualifiées en quarts de finale en affrontant les Polonaises. Les joueuses malgaches ont répété les mêmes erreurs des matchs précédents en perdant facilement la balle. N’ayant pas réussi à mieux construire leur attaque, les joueuses malgaches ont du mal à défendre à chaque possession de la Pologne. La défaite a été logique.

Antsoniandro Andrianorosoa, directeur de Malagasy Rugby, explique que « les joueuses malgaches ont du mal à contenir leur émotion. Jouer au haut niveau nécessite une concentration maximale. L’apprentissage passe par des défaites, donc il faut bien retenir la leçon. Nos Ladies ont encore de la chance de se rattraper la semaine prochaine avec la seconde étape de la World challengers series qui se jouera du 28 au 30 avril, toujours au Markotter Stadium de Stellenbosch ».