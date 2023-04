ORIENTATION PROFESSIONNELLE – Ny Asako rahampitso redémarre avec cinq cents intervenants

Après trois années de suspension, le programme d’orientation professionnelle Ny Asako Rahampitso, organisé par le Rotary club Antananarivo Ainga revient en force. Près de cinq cents professionnels vont partager leurs parcours à cinq mille six cents lycéens, répartis dans quatre-vingt dix-neuf classes des huit lycées publics d’Antananarivo-ville et d’Andoharanofotsy, ainsi que les classes de seconde des lycées de Toliara, d’Ambatondrazaka et de Mahajanga, du 25 au 28 avril. « Des professionnels de tous les secteurs d’activités seront représentés, durant cet événement, à savoir, des esthéticiennes, des stylistes, des architectes, des avocats, des inspecteurs des impôts, des inspecteurs de Douanes. Il y aura des professionnels du secteur public, du secteur privé et des professionnels libéraux », lance le président du Rotary club Antananarivo Ainga, Thierry Tsitoara, hier, lors de la présentation de la quinzième édition de Ny Asako Rahampitso, à l’hôtel Carlton. Les interventions de ces professionnels seront filmées et diffusées sur la TVM et la RNM, grâce à la collaboration du club, avec le ministère de la Culture et de la communication. Cela pour permettre, à tous les élèves de Madagascar, de mieux choisir leur orientation dans la poursuite de leurs études. Les témoignages de quelques professionnels qui ont déjà bénéficié de ce programme montrent que cette orientation professionnelle leur a été d’une grande aide.