JUDO – Andry Rajoelina offre une moto à Laura Rasoanaivo

Une toute première. Le président de la République, Andry Rajoelina a remis ce jeudi, au Palais d’État à Ambohitsirohitra, un scooter avec les accessoires comme le blouson et le casque, à Laura Rasoanaivo Razafy. Elle est récemment promue numéro un mondial chez les juniors après ses exploits à l’Open de Tunis, puis celui d’Alger et dernièrement à la Coupe de Luanda.

«Elle est la fierté du pays. C’est la première fois qu’un Malgache est classé numéro un mondial… Elle, comme moi, aime le sport. Elle s’entraîne trois fois par jour et prépare en ce moment le championnat du monde», souligne Andry Rajoelina. «Je lui ai demandé le genre d’appui dont elle a besoin… Et elle a répondu une moto pour aller s’entraîner», ajoute-t-il pour expliquer son choix.

La championne d’Afrique junior disputera le 7 mai les Mondiaux des seniors de Doha. Dans l’objectif d’améliorer son rang pour obtenir le ticket olympique, elle va participer ultérieurement à d’autres compétitions comme les championnats du monde des juniors, d’Afrique juniors et seniors ainsi que d’autres importants rendez-vous qualificatifs. «Je poursuis une préparation intensive. Je n’arrive même plus à suivre régulièrement mes études pour donner le meilleur de moi-même», dit-elle en rappelant que le secret de sa réussite n’est autre que le «mental».