INDUSTRIALISATION – Tsiroanomandidy doté d’une huilerie

Une huilerie a été inaugurée jeudi à Tsiroanomandidy dans le cadre du projet One district, one factory (ODOF). L’unité pourra transformer jusqu’à 400 kilos d’arachide et produire jusqu’à 1500 bouteilles d’1 L d’huile en une heure.

La mise en œuvre du projet ODOF suit son petit bonhomme de chemin. Jeudi, c’était au tour du district de Tsiroano­mandidy d’être doté d’une huilerie qui utilise de l’arachide comme matière première de base. Elle dispose d’une capacité de production pouvant atteindre 1500 bouteilles d’1 L par heure et transformer jusqu’à 400 kilos d’arachide en une heure. « La réalisation du projet ODOF est la concrétisation du Velirano 7 du Président de la République», a déclaré le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), Edgard Razafindravahy, venu personnellement remettre l’huilerie à la population de Tsiroanomandidy. Le projet ODOF prévoit d’installer 75 unités industrielles dans les districts du pays. L’objectif consiste à transformer la production locale afin d’approvisionner le pays en Produits de première nécessité (PPN). Des districts comme Ambositra, Manjakandriana ont été équipés de miellerie, et Morondava d’une huilerie. L’installation des unités industrielles va contribuer directement à l’amélioration des revenus des paysans locaux. Les producteurs seront regroupés dans des coopératives pour faciliter l’approvisionnement en matières premières.

Coopératives

À l’instar des autres unités industrielles, un appel à projets sera lancé à l’endroit des opérateurs qui souhaitent assurer l’exploitation de cette huilerie de Tsiroano­mandidy. Parmi les conditions qui figureront dans le contrat, l’obligation de s’approvisionner en arachides auprès des paysans regroupés en coopératives. «L’objectif, à terme, est de réduire l’importation d’huile, comme l’importation de sucre avec les mini-sucreries installées », affirme le ministre Edgard Razafindravahy. Ce dernier a également profité de son passage dans la capitale de Bongolava pour installer officiellement les nouveaux membres de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Bongolava. Selon le Ministre, ces nouveaux membres devront être les ambassadeurs des produits de la région, et agir comme des modèles pour les coopératives et les opérateurs économiques de Bongolava.