GÉNÉRAL JOSOA RAKOTOARIJAONA – « Nous serons intransigeants contre les fauteurs de trouble »

Le ministre de la Défense nationale met en garde contre toute tentative de déstabilisation, en cette année électorale et après le vote. Il brandit la tolérance zéro contre les fauteurs de trouble.

Plus qu’un devoir, une mission”. C’est ainsi que le général Josoa Rakotoarijaona, ministre de la Défense nationale, qualifie le rôle des Forces de défense et de sécurité (FDS), d’assurer la sécurité et l’ordre avant, pendant et après le processus électoral, notamment l’élection présidentielle. Cette mission, le membre du gouvernement l’a affirmé de vive voix et en a donné l’ordre aux FDS, en face du président de la République, lors d’une double cérémonie à la base du 1er Bataillon parachutiste, à Ivato, jeudi. Le général Rakotoarijaona met aussi en garde quiconque aurait en tête de troubler l’ordre public, la quiétude électorale et nationale. Le ministre de la Défense nationale affirme ainsi que le mot d’ordre est l’intransigeance.

“Nous serons intransigeants contre toute velléité de déstabilisation. Il n’y aura aucune concession contre toute tentative de trouble à l’ordre public ou tout acte mettant en péril la sécurité publique et toute infraction à la loi”, déclare l’officier général. Il explique ainsi que le déploiement des FDS sur le territoire national, depuis un mois, entre dans le cadre de cette mission de sécurisation du processus électoral, en plus de mettre un cran d’arrêt au relent d’insécurité autant urbaine que rurale.

Protection des institutions

Le général Lala Monja Delphin Sahivelo, Chef d’état major des armées (CEMA), a annoncé la mise en œuvre de l’opération Tselatra, il y a quelques jours. Elle se traduit par un déploiement des éléments de l’armée, de la gendarmerie nationale et de la police nationale sur l’ensemble du territoire, particulièrement dans les zones rouges. Sans ambages, le CEMA, lui aussi, a indiqué qu’il s’agit de remettre la main sur la situation sécuritaire dans l’optique de la période pré-électorale, électorale et post-électorale. Afin de dissiper toute confusion et les interprétations, le ministre de la Défense nationale a souligné un point. Le général Rakotoarijaona affirme ainsi que “la protection des institutions républicaines, notamment, la présidence de la République et le président de la République”, fait partie des “missions”, des FDS. Sur sa lancée, le ministre de la Défense nationale veut également rassurer la population. “Vous pouvez être confiante que les FDS seront à la hauteur de leur mission puisqu’elles sont issues de la population et reviendront au sein de la population une fois leur année de service terminée. Nous demandons toutefois la contribution de tout un chacun pour faire en sorte que la mission que nous nous attribuons soit un succès, c’est-à-dire, faire en sorte que les élections se déroulent dans les meilleures conditions sécuritaires”, déclare-t-il.