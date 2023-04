FORCES AÉRIENNES – L’Airbus H130 entre en scène

Le nouvel hélicoptère de l’armée de l’air a été présenté officiellement jeudi. Un aéronef flambant neuf qui sera mis à contribution sur plusieurs fronts, dont l’assistance humanitaire.

Une première. Selon le général Josoa Rakotoarijaona, ministre de la Défense nationale, “il s’agit d’une grande première pour l’armée. Pour la première fois, elle est dotée d’un hélicoptère neuf”. Chose promise, chose due donc. L’acquisition de ce nouvel hélicoptère de type Airbus H130 a été annoncée par Andry Rajoelina, président de la République, le 22 septembre dernier, au camp du premier Bataillon parachutiste, à Ivato. C’est dans ce même lieu que le nouvel aéronef a été officiellement remis à l’armée de l’air, en présence du chef de l’État. L’occasion également pour l’appareil d’effectuer son premier envol officiel. “C’est un grand jour pour les Forces armées. Il renforce sa place dans le pays”, déclare le locataire d’Iavoloha. Il ajoute que la dotation de ce nouvel appareil “souligne aussi la volonté de l’État à redorer le blason de l’armée”, en mettant l’accent sur les forces aériennes”. Dans son allocution, le Président note les actions étatiques pour redonner des ailes à l’armée de l’air, longtemps reléguée à des rôles symboliques faute d’appareils. Depuis 2019, cinq avions légers CESSNA et deux hélicoptères sont inscrits dans la flotte de l’armée de l’air.

Contre les feux de forêt

Ces appareils sont affectés à des opérations de reconnaissance et d’intervention dans le cadre de la lutte contre le banditisme rural. Ils sont également mis à contribution dans les missions humanitaires, comme le transport de vivres et de médicaments aux sinistrés des catastrophes naturelles. Un des faits d’armes de ces hélicoptères est le sauvetage de sinistrés piégés par les eaux à Mahajamba, dans la région Sofia, en 2019. Aux manettes, il y avait, feu le colonel Hery Rakotomiliarison, ancien commandant de la Base aérienne 213, Ivato. Comme l’a rappelé Andry Rajoelina, un événement malheureux, en décembre 2021, a mis hors service un des deux hélicoptères de l’armée de l’air. C’était lors d’un crash au large de Fenoarivo Atsinanana. Ce drame a eu raison de feu le colonel Rakotomiliarison. L’Airbus H130 vient donc en renfort. Et ce n’est pas les missions d’affectation qui manquent. “Il sera mis à contribution sur plusieurs fronts. Il aidera à améliorer la capacité d’intervention des Forces de défense et de sécurité (FDS), dans la lutte contre l’insécurité, mais également dans l’appuis aux actions civiles et humanitaires face aux catastrophes naturelles”, indique le ministre de la Défense nationale. L’Airbus H130 peut accueillir sept passagers à son bord et a une capacité de chargement de 980 kilos. Selon le président de la République, le nouvel hélicoptère de l’armée de l’air peut aussi être utilisé pour les évacuations sanitaires, “mais également dans la lutte contre les feux de brousse et les feux de forêt”. Andry Rajoelina ajoute, “les défis sont nombreux, il y a encore fort à faire pour améliorer les choses, mais l’État ne lésine pas sur les efforts pour soutenir les Forces armées et l’événement d’aujourd’hui le démontre. Mon administration sera toujours à vos côtés”, conclut-il.