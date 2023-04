EMBALLAGE HAUT DE GAMME – Les made in madagascar ont la cote

C’est une société dont on entend rarement parler. Et pourtant, elle porte haut l’image de Madagascar à l’étranger à travers ses emballages haut de gamme qui renferment un bon nombre des produits exportés par Madagascar tels que le litchi, la vanille, les produits de pêche et de l’agroalimentaire. Des grandes marques internationales ont également choisi les cartons Newpack pour rehausser l’image de leurs produits. « C’est une fierté quand on voit les cartons-présentoir, produits par notre usine, dans les rayons des supermarchés en Europe. Newpack, par exemple, produit des emballages pour les plus grandes usines de transformation de thon au monde », déclare Patrick Maugé, directeur général de Newpack à l’occasion de la cérémonie de célébration des 35 ans de la société hier. Newpack est une entreprise de plus de 200 employés, spécialisée dans la production d’emballage ondulée. Outre Antananarivo, elle a également des antennes à Antsiranana et à l’île Maurice. Selon son directeur général, la société exporte une grande partie de ses cartons en mettant en avant la qualité des vita malagasy. À l’origine, plus de 70% des opérations étaient faites manuellement. « Malgré le contexte inflationniste de ces dernières années, l’entreprise a su maintenir sa compétitivité dans l’océan Indien, grâce au savoir-faire de nos salariés et de la qualité de nos cartons qui répondent aux normes internationales », souligne Patrick Maugé. « Le succès actuel de Newpack, c’est surtout le succès d’une équipe engagée au service de ses clients », poursuit-il.