COMMANDO PARACHUTISTE – Le général Saifoudine fait ses adieux aux armes

“Para ilay bandy”. Une expression qui peut être traduite par “le gars est un para”. Des mots que disent souvent les hommes des commandos parachutistes de l’armée pour se démarquer. Des mots qui prennent tout leur sens pour les profanes lorsqu’ils rencontrent le général de division Nandrasana Hassanaly Saifoudine, qui a fait ses adieux aux armes, hier. Avec sa carrure et son charisme, le général Saifoudine en impose. Et son parcours militaire l’est tout autant, surtout pour ceux qui se sont forgés une idée d’un militaire avec les films d’action. Il a le physique, mais dégage aussi un stoïcisme, une réserve et une assurance militaire impressionnante. Peu loquace, ses faits d’armes et son parcours durant ses trente-six années de service parlent pour lui. Issu de la 19è promotion de l’Académie militaire (ACMIL), d’Antsirabe, le général Saifoudine est une des figures, si ce n’est, la figure des commandos parachutistes de l’armée malgache. Sa longévité en tant que commandant de l’ancien et fameux 1er Régiment des forces d’intervention (1er RFI), basé à Ivato, pourrait en être une explication. Outre être au commandement, il a également été formateur commando. Les compétences du général Saifoudine ont été mises à profit dans la restructuration de l’armée. Il a été aux manettes de la création du Groupement des forces spécialisées d’intervention (GFSI), qui regroupe l’élite des éléments de l’armée.