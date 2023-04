BASKETBALL- N1A – Des demi-finales électriques ce jour

Le championnat national de basketball N1A pour les dames (première phase du championnat national pour les dames et conférence centre pour les hommes) entre dans les demi-finales ce jour au gymnase Vatofotsy d’Antsirabe. Le fait marquant de cette phase de poule a été la démonstration de force des joueuses de MB2All qui restent la seule équipe invaincue depuis le début du championnat national. Lors de leur dernier match éliminatoire, les protégés du président Jean Claude Rakoto- malala, ont battu GNBC d’Analamanga sur le score de 63 à 55. Un match pendant lequel les premières ont montré leur supériorité technique et tactique sans trop forcer. Logiquement, elles se trouvent dans le dernier carré et affrontent ce jour les basketteuses de TGBC. Un match dont les spectateurs d’Antsi­rabe ont hâte d’assister. La seconde demi-finale féminine mettra aux prises les joueuses du GNBC d’Analamanga contre les filles de l’Ankaratra, la seule rescapée des clubs de Vakinan­karatra. Pour se qualifier, Ankaratra Vakinankaratra a battu TGBC sur le score de 67 à 64. Chez les hommes, le Cospn, champion de Mada­gascar en titre, affronter BCB de Boeny en demi-finales ce jour, tandis que SBC le seul club masculin rescapé de Vakinankaratra, va défier l’autre équipe en forme du moment, le TGBC de Betsiboka.

Calendrier demi-finales

Dames: GNBC d’Analamanga contre Ankaratra de Vakinankaratra, MB2All d’Analamanga contre TGBC de Betsiboka

Hommes: TGBC de Betsiboka contre SBC de Vakinankaratra, Cospn d’Analamanga contre BCB de Boeny