Vie de parti – Ravalomanana rassemble ses troupes

Retour au bercail. Une photo publiée sur la page Facebook de Marc Ravaloma­nana, ancien président de la République, et président national du parti «Tiako i Madaga­sikara» (T IM ), a mis en effervescence ses ouailles, hier. Cette photo le montre au milieu d’anciens ténors et des militants des premières heures de sa formation politique.

Selon les explications, cette photo a été prise à l’issue d’une réunion entre le patron du TIM et sa vieille garde, ses anciens lieutenants et d’anciennes figures de son parti. Au premier rang, il y a, notamment, Pierrot Boto­zaza, ancien vice-Premier ministre chargé de l’Economie et de l’industrie, durant la Transition. Il y a, également, Raharinaivo Andrianatoandro, ancien président du Congrès de la Transition.

Roland Ravatomanga, ancien ministre de l’Eau, ou encore de l’Agriculture et de l’élevage depuis la Transition et durant le précédent quinquennat, Emile Ratefinana­hary, Joseph Yoland. Patrick Ramiaramanana, ancien maire d’Antananarivo, a également fait une réapparition durant la réunion d’hier, à Faravohitra.