Vaccination anti-covid – Plaidoyer auprès des institutions de la République

La vaccination contre la Covid-19 doit être accélérée. Le taux de couverture est très faible. Que 4,8% de la population est immunisée contre ce virus, actuellement, selon une source auprès du ministère de la Santé publique, hier. Pour accroître la vitesse de la campagne de vaccination, le ministère de la Santé publique envisage de mener un plaidoyer auprès des institutions de la République, pour une approche multisectorielle. «L’objectif est que tous les départements participent à cette campagne. Demander pourquoi les gens hésitent à se faire vacciner et leur expliquer les avantages du vaccin», explique la source.

Les échanges du chef d’État avec les partenaires techniques et financiers à Washington, que le président de la République a rappelés lors du conseil des ministres du 21 avril, répondent déjà le pourquoi de cette faible couverture vaccinale. «Certes, le taux de couverture vaccinale est très faible pour Madagascar, mais nous avons aussi l’un des taux de contamination et le taux de mortalité le plus faible en Afrique, voire au monde. Cela explique l’absence de l’engouement pour la vaccination», peut-on lire dans le compte rendu du conseil des ministres. Certes, le taux de mortalité est faible par rapport aux autres pays. Mais mille trois cent vies perdues à cause de cette épidémie, c’est beaucoup, surtout, pour les proches des victimes qui ont perdu des êtres chers. A en croire les promoteurs des vaccins anti-Covid et des professionnels de santé, les vaccins anti-Covid-19 protègent contre les formes graves de la maladie à coronavirus. Donc, diminuent le risque de mortalité, surtout, pour les personnes vulnérables. À cause de cette absence d’engouement au vaccin, mille huit cent doses ont été jetées. Les centres de santé ne disposent pas d’une conservation de vaccin adéquate.

Malgré cette nouvelle stratégie du ministère de la Santé publique, le vaccin anti-Covid se fera encore sur base de volontariat.