Lundi de pâques – Intoxication alimentaire et coma éthylique enregistrés à Androva

Les responsables du service des urgences au sein du CHU Androva n’ont pas chômé durant le week-end pascal dernier. Comme à chaque fête, des cas d’intoxication alimentaire au calmar et aux pâtes alimentaires à la mayonnaise ont été admis au service.

Les malades étaient vite traités. Tandis qu’un cas de coma éthylique était aussi soigné durant le week-end. Au total, six personnes étaient admises pour intervention chirurgicale à cause d’un accident de voiture et de moto.

Une femme de 44 ans a été blessée dans un accident de moto à Amborovy et évacuée à l’hôpital. Un véhicule 4×4 a, par contre, percuté un scooter sur la route d’Amborovy à Manapatanana vers 18h lundi dernier, dans sa course folle. Le motard a été blessé et emmené d’urgence à Androva tandis que le tout terrain ne s’était pas arrêté. La victime a déposé une plainte de réserve.

Trois individus ont été blessés dans une rixe et évacués à Androva. À la maternité du Complexe mère et enfant d’Androva, dix bébés sont nés durant le week-end pascal dont cinq le jour de Pâques.