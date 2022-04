Litige à Andraharo – Une expulsion interrompue sur coup de téléphone

Sous assistance des éléments des forces de l’ordre et d’un huissier, des ouvriers ont démoli un mur en exécution d’une ordonnance d’expulsion. Un coup de téléphone a mis fin à l’exécution et le huissier convoqué au tribunal.

UNE expulsion a basculé d’un simple revers de main à Andraharo. Alors que des ouvriers assistés par des éléments des forces de défense et de sécurité s’affairaient à la démolition d’un mur en exécution d’une décision judiciaire confirmée par la Cour d’appel, un coup de téléphone a brusquement interrompu cette action. Transmis par la partie adverse à l’huissier de justice venu exécuter la grosse, l’appel a eu pour conséquence un revirement de la situation. Immédiatement, il a été ordonné aux ouvriers de suspendre la démolition. Pour sa part, l’huissier a été convoqué au tribunal où il lui a été signifié verbalement l’interruption immédiate de l’exécution de la décision d’expulsion. La partie occupante a été pour sa part autorisée à reconstruire la clôture en briques en partie détruite et les travaux ont très vite débuté.

Cette affaire oppose la société IMH, partie requérante, à un grand groupe ayant une place importante dans l’importation. Les requérants ont fait acquisition du terrain en 2006 en concluant une vente. Alors qu’ils étaient en passe de l’exploiter, la partie adverse -dont l’expulsion a été écourtée hier-, avait occupé les lieux.

Bataille ardue

L’affaire a été conduite en 2017 devant le tribunal civil qui après avoir statué a ordonné l’expulsion des occupants, la démolition d’une clôture érigée par ces derniers ainsi que la construction d’un mur unifiant l’ensemble de la propriété.

Une première signification de la décision par voie d’huissier a été effectuée après obtention d’un certificat de non recours mais l’autre partie a interjeté appel. Les procédures devant la Cour d’appel ayant été introduites hors délai, cette juridiction a confirmé les dispositions prononcées en appel, ordonnant l’expulsion, la démolition du mur élevé par la partie adverse, et puis en troisième point la clôture du terrain par les requérants.

Une deuxième signification a été ainsi faite au mois de décembre. Dans sa dernière manœuvre, la partie adverse a attaqué la société IHM pour faux et usage de faux en défendant qu’elle n’aurait jamais reçu aucune signification. Des sceaux et des signatures sont néanmoins visibles dans les dossiers transmis. Finalement, la société IHM s’est adressée au procureur général de la Cour d’appel pour demande d’exécution de la grosse. Ce dernier a donné un avis favorable au mois de janvier. Hier au moment de l’exécution de la décision judiciaire, la procédure est une fois de plus tombée sur un os.