Invasion acridienne – Situation inquiétante à Manja

Invasion acridienne dans le district de Manja. Le gouvernement a obtenu des pesticides pour lutter contre les criquets dans le Sud.

Urgence à Manja. Des larves de criquets envahissent ce district. «Je rentre d’un voyage où j’ai découvert des essaims, aussi bien sur l’axe Sud, vers Mangoky, que sur l’axe Nord, vers Morondava. Une quantité importante de criquets est observée sur une distance de 3 kilomètres au Nord et 3 km au Sud. Même les routes sont couvertes de criquets.», a lancé le chef district de Manja, Bruno Ibramidjee, hier. Il tire la sonnette d’alarme sur cette infestation massive de criquets. «Je reçois plusieurs plaintes des agriculteurs, sur la présence de ces criquets. Je n’ai pas encore reçu de rapport sur les dégâts laissés par cette invasion acridienne, pour le moment. Mais ces larves ne vont pas tarder à se développer et vont dévaster les cultures.», prévient Bruno Ibramidjee.

«Les criquets se sont multipliés, après le passage des cyclones», souligne le ministre de l’Agriculture et de l’élevage, Harifidy Ramilison. C’était à l’aéroport international d’Ivato, hier, dans le cadre de la réception de 40 000 litres de pesticides offerts par le Maroc. Madagascar fait face à une difficulté de lutte antiacridienne. Les traitements ont été suspendus pendant plus d’un mois. Les pesticides étaient en rupture de stock. Il y a eu retard du processus de triangulation et du processus d’achat. La lutte s’est concentrée sur des traitements en barrière, selon la précision de Harifidy Ramilison. «Des criquets ont mué, à Manja. Mais ils se trouvaient dans des zones où il n’y avait pas de culture, donc les dégâts ne sont pas importants.», tient à rassurer le ministre.

La situation est urgente. Grâce à la coopération du gouvernement malgache avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), une partie des 60 000 litres de pesticides offerts par Maroc a été envoyée par avion et non par voie maritime comme prévu initialement. Ces pesticides partiront dans le Sud dans l’immédiat pour accélérer la lutte antiacridienne.

Le représentant de la FAO, Charles Boliko, invite le gouvernement malgache à mobiliser plus de ressources pour contenir la situation acridienne de l’an prochain, dès le mois d’octobre. Donc, à se focaliser sur les activités de prévention. «Nous faisons de notre mieux pour limiter les dégâts et éviter une sévère dégradation de la situation acridienne, cette année. Cependant, le temps perdu n’est pas récupérable. Et nous ne pourrons pas faire l’économie d’une autre campagne l’année prochaine.», indique-t-il.