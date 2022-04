Farafangana – Trois personnes meurent charcutées

Un crime dépassant l’entendement s’est produit à Maroafo Ambohigogo, district de Farafangana, le jeudi 17 mars, vers 23 heures.

Selon un rapport de la gendarmerie du groupement de Sud-Est, six dahalo armés ont débarqué dans le hameau et attaqué un chef de famille. Celui-ci, sa sœur âgée de 20 ans, son fils de 18 ans et un garçon, gardien de leurs bœufs, 15 ans, tentaient de manifester une vive résistance. Les assaillants les attendaient dans la cour et les ont frappés à coups de hache dès qu’ils sont sortis.

Bilan, les trois jeunes ont été blessés gravement. Ils ont été amenés à l’hôpital au chef-lieu de la commune, mais aucun d’eux n’a survécu.Les malfaiteurs sont repartis avec les trois zébus des victimes.

Opération spécial

« Le petit village de Maroafo est un peu isolé. De plus, il n’y a pas de gendarme dans la commune d’Ambohigogo. Ceux en service à Lôhatranambo, à Vohimasy, à Tovona et à Agnalafia ont été mobilisés pour procéder à la poursuite et au bouclage de la zone », explique un officier auprès de la compagnie de Farafangana au téléphone, hier.

Les poursuivants ont perdu les traces des bestiaux dans la forêt de Beravy Tovona. Ils se sont mis à rechercher jusqu’au 19 mars, sans grand succès.

Une opération spéciale a alors été déclenchée pour retrouver les criminels. Pendant quinze jours, quatorze personnes ont été capturées l’une après l’autre. Parmi eux, quatre sont fortement soupçonnés d’avoir participé directement au vol aggravé de meurtre.

Ils se trouvent tous placés en garde-à-vue à Farafangana. Une enquête pour association de malfaiteurs, vol et homicide volontaire suit toujours son cours pour identifier et appréhender tous les auteurs et complices du crime.