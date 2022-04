Athlétisme – L’ancien DTN radié

Coup dur pour l’ancien DTN de la FMA Tsiry Manantena Rakotomalala. Pour avoir organisé un trail sans autorisation à Antsirabe, il écope de quatre ans d’interdiction de toute activité en athlétisme et d’entrée au stade.

Abus ou intimidation et deux heures quinze minutes de discussion. Que crainton de Tsiry Manan tena Rakotomalala? Quatre années d’interdiction d’accès dans un stade d’athlétisme, d’assister à une compétition d’athlétisme à Madagascar, d’organiser des activités en rapport avec l’athlétisme, de diriger un club licencié en athlétisme. Telles sont les sanctions que la commission nationale de Trail de la Fédération malgache d’athlétisme (FMA) a prononcée à l’encontre de l’ancien directeur technique national de la FMA, Tsiry Manan tena Rakotomalala et que ce dernier risque d’encourir si aucun compromis n’est trouvé entre lui, Yann Mayette, président du crown club d’Antsirabe, et la FMA.

Tsiry Manantena Rakoto­malala a expliqué que « sa seule faute, si on peut la qualifier ainsi, est d’avoir organisé le trail de Mandray, le 3 avril, avec le directeur de la course, Yann Mayette. Nous avons l’habitude d’organiser ce trail tous les ans avec plus de cinq cents participants sans problème. Et avec le succès et l’écho retentissant et dépassant le territoire malgache, qu’il a obtenu, cela ne mérite t-il pas des encouragements de l’instance fédérale pour élever un peu plus l’athlétisme malgache? »

Selon lui, le fond du problème, s’il n’y a pas de visée personnelle, « c’est que nous n’avons pas les moyens financiers pour déplacer à Antsirabe le personnel technique de la FMA afin de superviser la course. À la tête de la direction technique nationale de la Fédération, pendant plus de douze ans, je n’ai jamais détruit la carrière de qui que ce soit dans ma vie, surtout pas d’un technicien qui pourra apporter un plus pour le sport malgache ».

Vu sa qualité et sa compétence au niveau de la DTN de la FMA, Tsiry Manantena Rakotomalala riposte: « Je pourrai endosser la responsabilité d’un DTN de course et personne ne pourra me l’interdire car c’est dans mes attributions. Le directeur de course, Yann Mayette, est le premier responsable de la course. Pourquoi cet acharnement contre nous? Même un athlète contrôlé positif au dopage n’encourt pareille sanction au niveau du Tribunal arbitral du sport », conclut-il.

Apaisement

Le président de la nouvelle équipe de la FMA, Dominique Raherison, esquive le litige. « Je ne suis pas membre de la Commission nationale du trail et je ne pourrais pas m’y immiscer », confie-t-il. Quant à l’actuel DTN, Hery Rambe­loson, il a essayé de désamorcer la crise et en appelle à l’apaisement. Il a précisé que la sanction « n’est pas encore effective ni définitive. Nous avons déjà convoqué Tsiry Manantena Rakotomalala et avons pris note de sa version. Nous attendons aussi la version de Yann Mayette. Nous allons trancher ensuite. L’équipe dirigeante de la FMA essaie de mettre de l’ordre dans l’organisation des compétitions en rapport avec l’athlétisme », indique-t-il.

Cette zone de turbulence commence à avoir des échos à l’extérieur. Jean-claude Raby, entraîneur de 3e degré en lancers, entraîneur Handisport et Sport Adapté, ainsi que Gabriela Fandresena Randriakotonirina, lanceuse de marteau, ont montré leur soutien à l’ancien DTN de la FMA.