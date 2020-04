Vakinankaratra – La route d’Ambano réhabilitée

Après de nombreuses années difficiles, la population de la commune rurale d’Ambano dans le district d’Antsirabe II, et surtout les opérateurs économiques tels les transporteurs et les collecteurs utilisant la route reliant cette commune à la Ville d’Eaux vont désormais bénéficier de sa remise en état de cette route.

La région Vakinankaratra, par le biais du programme du gouvernorat sur la réhabilitation des routes vient, en effet, d’entamer les travaux sur six kilomètres. Inclus dans l’« opération pascale » qui a touché quelques carrefours de la ville d’Antsirabe, les travaux seront terminés dans deux semaines. « Tous les travaux concernés par cette opération pascale devait être réalisés avant Pâques, mais quelques programmes ont dû être retardés à cause de l’état d’urgence sanitaire », a expliqué le gouverneur de la région, Vy Vato Rakotovao.

Plus d’une cinquantaine de camions circulent, chaque semaine, sur cette route d’Ambano pour la collecte des fruits et légumes produits dans cette commune. Cette activité doit assurer une bonne partie des recettes de la commune. « Grâce à cette remise en état de la route, les transporteurs n’auront plus des excuses pour refuser de payer les redevances à la commune », se réjouit Menja Ramaritaha, maire de la commune rurale d’Ambano qui n’a pas pour autant manquer de noter que malgré ces travaux, les paysans producteurs de sa commune commencent actuellement à subir les impacts économiques du Covid-19.