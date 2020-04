Mozika sans frontières – Mamina éveille la conscience collective

Ils sont nombreux à ne pas baisser les bras. Une jeune génération d’artistes émerge pour valoriser la musique autrement, à travers la Toile.

Dans l’optique de renforcer la valeur de la musique comme un outil universel pour prêcher la solidarité et l’unité en cette période difficile, tout en fédérant le maximum d’artistes. Tel est le leitmotiv du projet « Mozika Sans Frontières » avec, entre autres, le jeune Mamina comme fer de lance . Accompagné d’un collectif d’acteurs culturels passionné et dévoué à valoriser continuellement le talent de ses pairs, que le jeune chanteur, lauréat du concours « Feo tokana, gitara iray » produit par la RTA, nous revient. À travers une composition inédite, il s’expose de nouveau dans son intimité, immergeant ses fans dans son quotidien depuis le début de ce confinement.

Entrant dans le cadre d’un concours international, intitulé « Don’t go viral », la chanson lancée officiellement su r les réseaux sociaux, cette semaine, est exclusivement destinée à conscientiser le public sur l’importance de la solidarité, de l’entraide et de la fraternité au sein de notre société. « Ne laissez pas la désinformation devenir virale, ne laissez pas la discrimination devenir virale et ne laissez pas le divisionnisme devenir viral », souligne Mamina.

Nouveau départ

Représentatif d’une communauté d’artistes persévérants, Mamina promeut ainsi un renouveau pour un avenir meilleur, autant pour la scène culturelle que la société en général. Produits par « Musichall Madagascar » et le projet « Mozika San s Frontières », ils sont désormais nombreux comme lui à se mettre en avant afin d’insuffler un vent de fraîcheur sur la scène artistique. Tout au long du confinement, ils se sont fédérés sur les réseaux sociaux pour s’y épanouir, malgré les difficultés qu’ils rencontrent, mais surtout pour y exposer leur créativité. « Créons continuellement et par-dessus tout, soutenons les artistes. Ces derniers qui continuent et continueront toujours à partager généreusement leur passion avec vous », confie-t-il.

Outre Mamina, « Mozika Sans Frontières » a aussi ravi les mélomanes d’une belle reprise du titre « Manin-tehody » de Mamy Robinson, interprétée cette fois par la chanteuse Gtika, résidant en France, et le beatboxer Do-B.