Liberté de presse – Madagascar reste au 54ème rang

La note obtenue par Madagascar selon le classement mondial de la liberté de presse 2020, publié par Reporters Sans Frontières (RSF) ; n’a pas changé par rapport à l’année dernière. La Grande île reste au 54ème rang avec un score 27,68 contre 27,76 en 2019. Une différence de 0,08 point sépare les deux classements. Selon certains observateurs, l’interprétation est que les efforts entrepris ne se sont pas améliorés en termes de liberté de presse.

A la lecture du rapport du RSF, les îles voisines dans l’océan Indien sont dépassées par Madagascar en termes de liberté de presse. Les Comores se trouvent au 75ème rang et ils ont perdu 19 points cette année. Tandis que les Seychelles sont au 63ème rang et ont gagné 6 points par rapport à l’année passée. La Namibie est à la tête de tous les pays africains car elle est classée au 23ème rang avec un score de 19,25. Les pays du continent européen et ceux de l’Amérique Latine occupent les dix premiers rangs dans ce classement mondial de la liberté de presse 2020.