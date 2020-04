Initiative – Les guides proposent la distribution du CVO

C’est à la fois une preuve de solidarité et une demande ouverte au président de la République. Des loueurs de voitures et des guides touristiques agréés proposent d’aider l’État à distribuer les remèdes jusque dans les fokontany des quatre coins du pays.

Puisque toutes les réservations sont annulées, aucun touriste n’est prévu venir admirer la beauté de la Grande île avant une période indéterminée, des guides touristiques et des loueurs de voitures proposent leurs services. « Monsieur le président de la République, nous sommes prêts à vous aider à dispatcher le remède Covid-Organics. En tant que loueurs de voitures et guides touristiques agréés par le ministère du Tourisme, nous avons l’habitude d’affronter l’état des sentiers et les recoins des villages du pays », écrit Manoa Randrianarison au président Andry Rajoelina. Il se présente en tant que porte-parole des loueurs de voiture et guides touristiques.

Ils se disent prêts à utiliser leurs véhicules tout terrain pour assurer la distribution des remèdes au Coronavirus. « Notre secteur est celui qui encaisse les plus grandes pertes avec cette pandémie », continue-t-il pour soutenir cette proposition adressée au chef de l’État.

Un groupe de guides touristiques relate qu’ « aucune forme de communication ne lui est encore parvenue de la part de la Fédération nationale des guides (FNG) pour marquer ne serait-ce qu’un soutien d’encouragement, et encore moins des propositions d’actions afin de réduire les pertes engendrées par la situation de pandémie ».

Selon les dernières statistiques de la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM), il existe 1 650 guides touristiques « formels ». Ils paient des impôts synthétiques. « La compensation financière promise par l’État pour les opérateurs touristiques sans alternatives et en difficulté, décrite dernièrement par la CTM, nous est-elle aussi destinée ? », se demande le groupe de guides touristiques.