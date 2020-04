Football – Can 2021 : Sylvio Ouassiero complète la liste

Enfin, Nicolas Dupuis a trouvé la dernière pièce du puzzle. Sylvio Ouassiero, latéral droit d’un club luxembourgeois, l’a convaincu après quelques mois de recherches.

On a un groupe au complet, c’est ce qu’a dit le coach des Barea, Nicolas Dupuis, joint au téléphone.

« Je cherchais un latéral polyvalent pour compléter le groupe… Sylvio Ouassiero, qui a joué en équipe de France U17, U18 et U20, opte pour l’équipe nationale malgache », a-t-il annoncé ce lundi sur facebook. Sylvio, âgé de 25 ans, évolue depuis le 4 juillet au club luxembourgeois CS Fola Esch en deu­xième division après son dernier transfert.

De nationalité française, sa position principale est celle d’ arrière droit et aussi latérale, au milieu droit. Il a annoncé la nouvelle après la présentation officielle d’Alexandre Ramalingom du Royal Excelsior en Belgique, et de Hakim Djamel Abdallah du FC Nantes B, tous deux occupant le poste d’avant centre et du milieu offensif du Linfield FC en Ecosse, Hery Bastien, à la mi-février.

Depuis novembre et surtout durant la période de confinement, Dupuis consultait une plateforme payant où on peut observer plus de trente sept mille joueurs dans le monde, championnat par championnat et équipe par équipe.

Le meilleur

«J’ai repéré dix-neuf joueurs alors que je n’en cherchais qu’un seul. J’en ai gardé quatre pour la dernière sélection. Après vérification de leur niveau sur vidéo, leurs points forts et faibles, j’ai choisi le meilleur d’entre eux », confie Nicolas Dupuis. Il l’a contacté ce lundi.

« Concernant ses papiers administratifs, Sylvio a un grand père-paternel malgache, j’attends ce jour (hier) ses dossiers », poursuit le sélectionneur. Le groupe est actuel­lement complet. Quant à la préparation des Barea en vue de la double confrontation entre les Barea et les Eléphants ivoiriens prévue en septembre au plus tôt, Dupuis est en contact avec les membres de la présélection de temps en temps. « Ils continuent chacun leur travail en club, sous l’égide de leur préparateur physique. Mais par précaution, je vais garder une liste de dix neuf joueurs en cas de blessure ou d’indisponibilité » conclut-il.