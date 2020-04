Éducation – Rentrée reportée pour certaines écoles

Certaines écoles privées ont décidé de reporter la rentrée. Elles ne sont pas prêtes à recevoir les élèves par rapport aux mesures de sécurité à respecter.

Rentrée en ordre dispersé. Des écoles privées ont pris la décision de reporter la reprise des cours prévue ce jour. Certains responsables d’écoles affirment que la décision est trop hâtive car les directeurs d’écoles auront encore besoin de discuter avec les parents avant d’entamer la rentrée; afin de mettre en place toutes les mesures d’accompagnement nécessaires. « Suite à une réunion entre les dirigeants de l’école et le conseil des parents, l’école a décidé de reporter la rentrée. Lorsque les idées ont été évoquées, il ne serait pas possible de reprendre les cours. La raison est que tous les dispositifs ne sont pas encore installés pour recevoir les élèves. Les élèves en classe d’examen sont nombreux », affirme un parent d’élève d’une école catholique. Selon les consignes émises par l’état, l’existence d’un dispositif de lavage des mains dans l’établissement est de rigueur, et aussi le respect de la distance d’un mètre. Raison pour laquelle, il n’y aura qu’un seul élève par banc dans chaque salle de classe.

Réunion des parents

D’après un haut responsable des écoles catholiques, des discussions entre les parents et le directeur de l’école doivent avoir lieu. L’école supérieure Sacré Cœur Antanimena a déclaré sur les réseaux sociaux que les dates de rentrée sont fixées le 27 avril pour la terminale, le 28 avril pour les classes de 3ème et le 29 avril pour les classes de 7ème. Les cours ne reprendront que vers le 4 mai pour d’autres écoles privées comme Les Colibris, l’école privée Aceem. Certains établissements n’ont pas encore pris une décision mais comptent réunir les parents pour consulter leur avis et écouter leur crainte par rapport à cette rentrée.

D’autres ne font que suivre les dates prescrites par l’état et attendent les désinfections des salles de classes. « Les salles de classes sont prêtes mais ne sont pas encore désinfectées. L’emploi du temps est déjà ficelé selon l’organisation mise en place. Il n’y a pas non plus de masque. Nous sommes en train d’attendre. Ce sont les chefs ZAP qui nous feront signe lorsque nous devons les prendre auprès du ministère. Si ces mesures ne sont pas respectées, nous ne pourrons pas entamer les cours. Nous avons prévu de décaler la rentrée pour lundi », explique un responsable auprès de l’école privée protestante Rasalama.