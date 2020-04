Diana – Ouverture partielle de la pêche au poulpe

La pêche au poulpe fournit déjà une récolte abondante. La fermeture de trois mois a permis ce résultat.

Suite à la décision consensuelle de toutes les parties prenantes, appuyée par un arrêté régional, fixant les dates d’ouverture de la pêche aux poulpes sur les deux côtes de la région Diana, la reprise de la pêche au poulpe dans la zone Est d’Ambodivahibe Antsiranana-II vient de démarrer, en attendant l’ouverture prochaine des activités dans la zone Ouest de l’Aire marine protégée Nosy Hara.

Cette fois la période de fermeture de trois mois des réserves communautaires de pêche a été bien respectée. De fait, les poulpes sont en abondance et les pêcheurs en ont profité pour capturer de délicieux et gros poulpes du littoral d’Ambodivahibe.

« Cette année, nous avons enregistré une récolte record de la pêche à pied, car la période de fermeture s’était étendue sur trois mois au lieu de deux mois et demi », a expliqué Yacinthe Razafimandimby, chef de bureau régional de Conservation International de la Diana qui a soutenu techniquement et matériellement les pêcheurs locaux.

Ainsi, la totalité des captures, seulement dans les trois villages d’Ambodivahibe, s’est élevée à 7 812 kg de poulpe, le jour de l’ouverture. L’on a aussi enregistré 18 756 kg dans les sept villages du littoral Est situés entre Ambolobolozokely Antsiranana-II et Vohémar.

Cette pratique devrait améliorer considérablement la vie des habitants de la zone. Mais, la réalité est toute autre car le monopole s’instaure à Ambodivahibe où des collecteurs présents sur les lieux ont profité de la situation sanitaire actuelle pour imposer le prix de ce fruit de mer. Et les pêcheurs n’ont aucune capacité de négociation. « Nous sommes déçus car le prix ne correspond pas à nos sacrifices pendant trois ans », a déploré Kinkou Justin, président de l’association des pêcheurs à Ambodivahibe. Les collecteurs ont fixé le prix d’achat à 4 000 ariary le kilo pour être revendu à plus de 25 000 ariary dans la capitale et même beaucoup plus à l’export. De leur côté, les pêcheurs avaient espéré à 7 000 ariary le kilo à l’achat.