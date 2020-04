Ambatomaro – Des bandits vident la maison d’un paoiste

Un collègue paoiste à L’Hebdo de L’Express de Madagascar et sa famille ont été attaqués, à leur domicile, hier entre 1h et 2h du matin. L’insécurité ressurgit.

Le vol à main armée reprend du poil de la bête ces derniers temps, et cette fois à Ambato­maro. Il était entre 1h et 2h du matin, hier, un groupe de scélérats a pris pour cible notre collègue de l’Hebdo de L’Express de Madagascar. Les malfaiteurs ont tout emporté. Ils n’ont rien laissé à part un lit et une table.

Cinq des bandits non cagoulés, mais armés, se sont faufilés à l’intérieur. Les autres dont le nombre exact est indéterminé attendaient dans la cour. Ils y sont restés pendant plusieurs minutes et ont profité de l’obscurité pour accaparer les biens de leur victime.

Ratissage

Le paoiste et sa femme ont été ligotés à un siège, tandis que leurs deux filles sous le lit. Selon les informations recueillies, les brigands ont menacé d’abuser de leurs enfants s’ils refusaient de leur montrer l’emplacement de leur argent.

Un témoin oculaire raconte, « le père de famille, lui, a réussi à se détacher lorsqu’il a essuyé des coups. Il a été frappé avec un sabre à la tête. Deux estafilades ont été constatées, suturées à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) ». Ce blessé ne s’est pas opposé aux assaillants. Il était à terre, faisant une hémorragie avant de reprendre connaissance.

« Il avait préparé une petite somme destinée aux démunis du quartier. Hélas, l’argent a disparu avec tous les objets à la maison », relate la même source. Et elle d’ajouter, « j’ai été le premier à être contacté après ce qui s’était passé. Je me suis rendu à Ambatomaro en voiture de presse. Un riverain m’a dit qu’une escouade équipée de sabre venait de tenter de cambrioler chez lui, mais elle n’a pas réussi. Ce sont certainement ces individus qui se sont déplacés vers le collègue paoiste ».

Sitôt alertée, une quinzaine de policiers d’intervention a débarqué sur les lieux. Selon eux, ils ont remarqué, à leur arrivée, neuf hommes armés prenant la fuite dans le noir. Ils ont procédé à un ratissage, sans succès. À la lumière des renseignements filtrés au compte-gouttes, les criminels sont déjà connus du service de police. Pourtant, aucune arrestation n’a encore été opérée jusqu’à hier. Notre collègue blessé est sorti de l’hôpital hier. Sa famille et lui sont toujours sous le choc, ne pouvant pas estimer, de suite, le préjudice.