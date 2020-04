Affaire Arphine Rahelisoa – Me Willy Razafinjatovo s’est déconstitué du procès

La date de procès de la journaliste Arphine Rahelisoa, directrice de publication du journal « Ny Valosoa Vaovao » est encore inconnue, alors que son avocat, Me Willy Razafin­jatovo s’est déconstitué de la défense. La nouvelle a été révélée suite à une décision délibérée avec les membres de son cabinet à Anka­difotsy, hier. La requête de déconstitution dans l’affaire d’Arphine Rahelisoa est désormais déposée au Tribunal. Cela signifie qu’à la prochaine étape du traitement du dossier, « ce ne sera plus nous qui allons représenter la journaliste devant la Justice », regrette Maître Willy Razafinjatovo.

L’avocat au Barreau a expliqué le fond de sa déconstitution en faisant savoir que l’initiative vient de la famille même d’Arphine Rahelisoa. « C’est sa famille qui a proposé que des avocats du parti Tiako i Madagasikara viennent renforcer la défense de la journaliste. En fait, leur arrivée ne nous pose aucun problème. Pourtant, pour protéger notre réputation face aux préjugés des gens qui penseraient que nous sommes des avocats particuliers d’un tel parti politique, nous avons décidé de nous retirer », poursuit Me Willy Razafinjatovo.

En faveur de la collaboration entre l’Ordre des journalistes de Madagascar et le cabinet d’avocats comme celui de Me Willy Razafin­jatovo, ce dernier a assisté à l’audition de la journaliste Arphine Rahelisoa devant l’enquêteur, le 3 avril, et jusqu’au Parquet le lendemain.