ZONES CÔTIÈRES – Poursuite des actions de protection dans Boeny

Le comité régional de la gestion intégrée des zones côtières (CRGIZC) Boeny a été mis en place par décret en 2016. Il est chargé de la gestion du littoral et de la frontière maritime dans la région Boeny. Le conseil des ministres a toutefois abrogé le comité national de la GIZC ainsi que les CRGZIC dans trois régions à savoir Boeny, Menabe et Atsinanana en 2021. De ce fait, le comité n’est plus une structure légale pour pouvoir poursuivre des actions. Dans cette optique, une décision sera prise au niveau de la prochaine réunion au sein de la Cellule environnementale régionale de Boeny (CER) afin de poursuivre les activités. « La nouvelle gestion du littoral de Boeny sera discutée en fonction de la situation et en cohérence avec le plan d’aménagement régional (PRD) de la région et axé sur les priorités de la COP 26, la 26e conférence des parties sur les changements climatiques », a précisé le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andrian­tomanga, lors de la réunion avec les membres de l’ancien CRGZIC, jeudi dernier. La mission du CRGIZC Boeny s’était concentrée sur l’équilibre des activités humaines et la protection des mangroves. Il a apporté des changements positifs dans la protection côtière et l’amélioration des moyens de subsistance des personnes qui vivent des produits de la forêt de mangrove et du littoral à Mahajanga. Les perspectives à venir seront l’élaboration de quatre projets issus des quatre dialogues effectués. Rappelons que par définition, 51% de la superficie terrestre de Madagascar est côtière et 65% de sa population l’est. La côte abrite également les milieux naturels les plus riches et les plus diversifiés de l’île.