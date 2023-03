Une grande figure africaine quittera la Grande Île

La mission de Son Excellence Madame Hawa Ahmed Youssouf Représentante de l’Union Africaine à Antananarivo s’achève. Elle est arrivée à Madagascar en mars 2014. Suite aux vagues de turbulence de 2002, de 2009 et de l’élection présidentielle ni…ni de 2013 sa mission à Madagascar s’inscrit dans une période de crises et de violences.

Dans cette situation difficile, elle a su marquer sa présence, sa discrétion et sa compétence. Grâce à cette diplomate, l’Afrique en était honorée et la Grande Île entourée de soutien de ses pays amis.

Son Excellence Madame Hawa a joué un rôle important dans la consolidation de la paix à Madagascar en 2015 après le vote d’empêchement du Président Hery Rajaonarimam-pianina par les députés. En 2017 quand le mouvement des 73 députés a déstabilisé le pouvoir du Président Hery Rajaonarimampianina, elle a pu mobiliser la solidarité intercontinentale. Le Président de l’Union Africaine Moussa Faki a dépêché son envoyé spécial Ramtane Lamamra et le Président Joachim Chissano de la SADC. Grâce aux actions de cette délégation, un accord de consensus a pu stopper la déstabilisation et mettre en place un nouveau Premier Ministre Mr Christian Ntsay avec un gouvernement de consensus chargé d’organiser une élection présidentielle acceptée par tous en 2018.

A présent, Madagascar va entrer dans une élection présidentielle fin 2023. Son Excellence Madame Hawa nous laisse un message fort pour que la paix et l’Intérêt général de tout le peuple malgache constituent les seuls soucis majeurs de tous les acteurs politiques malgaches.

Dans la vie citoyenne, Madame Hawa était proche des associations des femmes engagées pour la parité genre et la participation équitable des femmes au pouvoir. Elle a institué les Femmes Leaders Malagasy (où toutes les compétences professionnelles féminines se retrouvent) et les Femmes Médiatrices.

Enfin, sur un terrain sensible, elle a contribué à la réforme du Secteur de la Sécurité engagée par le Gouvernement malgache avec l’Union Africaine et le Ministère de la Défense Nationale, de la Gendarmerie, les Ministères de la police, de l’Intérieur et de la Justice.

Elle a mis en œuvre avec le Ministère de la Défense Nationale, le mois de l ‘Amnesty célébré chaque année, où des armes illicites et de petits calibres collectées, sont détruites sur la place publique du 13 mai.

Merci Son Excellence Madame Hawa. Veloma , au revoir et bon succès dans vos nouvelles fonctions.