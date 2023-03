STATION BALNÉAIRE AMBOROVY – Reprise du paiement des taxes des parasols

Depuis l’année 2020, durant l’apparition de la Covid-19, et surtout les conséquences générées par cette pandémie, des perturbations de l’organisation au niveau de la gestion financière de la municipalité ont été constatées. Les organisations et locataires des parasols dans les stations balnéaires et plages à Amborovy, à la petite plage à Maroala et jusqu’au grand pavois n’ont pas pu payer les taxes, face à la crise sanitaire et financière. Cette année, la commune urbaine de Mahajanga (CUM) a décidé de remonter les bretelles. Il est temps de revenir à la vie normale. Jeudi dernier, une réunion de tous les utilisateurs et locataires des parasols sur ces plages s’était déroulée à l’hôtel de ville de Mahajanga. La discussion était axée sur la reprise de la collaboration entre la CUM et les organisations et surtout la reprise du paiement de la taxe sur les parasols sur la plage. La collecte des taxes était interrompue il y a quelques années, en raison de l’urgence sanitaire de l’année 2020. Il ne s’agit pas d’une nouvelle taxe mais les mêmes tarifs, prévus par la loi et que les organisations connaissent bien. La taxe sera opérationnelle avant les prochaines vacances de Pâques 2023. La décision a été acceptée à l’unanimité des concernés. Pour commencer, ils vont procéder au nettoyage de la plage et au ramassage des ordures. Par ailleurs, les patrimoines publics naturels tels que les plages ne sont pas une propriété privée d’un particulier. Il est strictement interdit de s’accaparer la devanture des restaurants et hôtels ainsi que commerces sur ces stations balnéaires à Amborovy. Tout le monde et chaque citoyen peut jouir comme bon lui semble de ces places et endroits publics à la plage, d’après un responsable au niveau du service des domaines de Mahajanga.