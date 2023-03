Spécificité identitaire et civilisation de l’universel

….le culte de l’Amitié, la culture du Fihavanana , la culture de la paix est une Culture qui nous ressemble , une culture qui nous ressemble .Pour que nous ne soyons pas essentiellement une Nation « ethnique » basée sur les races , les castes, les tribus, mais davantage une Nation « civique » fondée sur des valeurs : les valeurs de liberté, de démocratie, de solidarité, du respect de la dignité humaine, de la langue et de la Culture d’autrui (d’où l’importance du multilinguisme). Mais cette transversalité de la Culture ne doit pas annihiler notre spécificité identitaire. Loin s’en faut ! Et à ce propos, je me plais à me référer à Jean Joseph RABEARIVELO , le plus illustre de nos poètes , maître incontesté du VERBE aussi bien en Malgache qu’en français (et même en espagnol ) alors qu’il a quitté l’Ecole à 13 ans… Il se définissait lui-même comme « Un lettré de couleur, fou de langue française, mais brûlant de rester fondamentalement malgache »…En cette année 2023 , on devrait marquer le 120ème anniversaire de la naissance de ce génie, au destin fracassé un beau jour ou plutôt un mauvais jour du 23 juin 1937…). Et pour enfoncer le clou , ou plutôt cerise sur le gâteau, je livre à notre sagacité , en guise de conclusion , les propos admirables et édifiants du Mahatma GANDHI que voici : « Je ne veux pas que ma maison soit fermée de tous les côtés et que les fenêtres en soient obstruées. Je veux que la Culture de tous les pays imprègne ma maison aussi librement que possible mais je refuse d’être emporté par l’une ou l’autre d’entre elles » .

Par la diversité culturelle , qu’il convient de nourrir par un dialogue permanent et sans arrière-pensée , nous sommes riches de nos différences !Les récits épiques d’Homére (à travers l’Iliade et l’Odyssée) , les chefs d’œuvres immortels de Shakespeare et le théâtre Universel de Molière, la Sonate du divin Mozart, la Trompette de Luis Armstrong, la flûte magique de Rakoto Frah , les rêves de Martin Luther King (I have a dream !), l’Ile aux Syllabes de flammes de Jacques Rabemananjara, Ethiopiques et Nocturnes de Léopold Serdâr Senghor , la légende des siècles de Victor Hugo, les poèmes de Rimbaud et de Verlaine. J’arrête la liste !…Elle est loin d’être exhaustive …Abreuvons nous à ces sources intarissables de la civilisation de l’universel .

-Assumons nos différences

-Dépassons nos divergences

-Cultivons nos attirances

-Mettons en commun nos espérances pour gouter pleinement notre passion partagée pour une interculturalité positive.

par Julien Rakotonaivo