SITUATION DE HANDICAP – Un premier pas vers l’insertion professionnelle des trisomiques

Ouverture. Des personnes trisomiques ont démontré leur capacité à apporter leur contribution dans la société, hier, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Trisomie 21 au centre médico-éducatif « Les orchidées blanches » à Androhibe. Des jeunes trisomiques ont assuré, en partie, le service-traiteur, durant cet évènement, de la préparation des collations pour les invités qui ont assisté à cet événement, du service au lavage manuel des verres et vaisselles. Feno, un porteur de trisomie 21, âgé de 35 ans, a été dans son élément. Il s’est débrouillé comme un chef, dans le lavage des vaisselles et leur transport jusqu’au lieu de réception, dans la préparation des boissons ou encore, dans le service. Ces tâches, il en a l’habitude. Cet homme travaille dans une gargote à Besarety. « Je suis à la fois serveur, plongeur, cuisinier, pizzaïolo, je fais aussi de la glace, des petits snacks, et tout est propre chez nous. », lance-t-il fièrement. Il a suivi une formation en cuisine, en service-traiteur, entre autres, au sein de ce centre. « Nous avons proposé aux parents de créer quelques choses pour leurs enfants, pour qu’ils prennent leur indépendance.

Ceux de Feno ont ouvert une gargote, dans lequel il pratique les compétences qu’il a acquises chez nous. », raconte Faralalao Andrianarivony, coordinatrice du Centre d’accueil de jour. Une dizaine de porteurs de trisomie 21, pris en charge dans ce centre, ont été recrutés par des grandes entreprises d’Antananarivo, dont l’entreprise Savonnerie tropicale, un hôtel 5 étoiles et un Service médical interentreprises d’Antananarivo. Ce taux d’insertion professionnelle est faible. « L’accès au travail des porteurs de la trisomie 21 est difficile. Ceux qui ont accepté de les recruter sont des entreprises qui travaillent avec nous, qui ont accepté après négociations, ou qui ont été convaincues par nos actions, après des sensibilisations. », enchaîne Faralalao Andrianarivony. Lisy Ratsifandrihamanana, psychologue, note que les porteurs de cette anomalie chromosomique congénitale, appelée aussi syndrome Down, sont aptes à exercer une activité professionnelle, selon leurs capacités. À Madagascar, les droits des personnes en situation de handicap, notamment, le droit à l’éducation et à la formation professionnelle, ne sont pas appliqués, et encore moins leur droit au travail. A l’étranger, les entreprises ont l’obligation d’employer des personnes en situation de handicap. Celles qui refusent de le faire doivent verser une contribution.